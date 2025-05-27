Застройщику, фигурирующему в деле о взятках в мэрии Челябинска, вынесли приговор

Центральный райсуд Челябинска 27 мая вынес приговор гендиректору ООО «Челябинскавтотранс» Алексею Алексеенко, обвиняемого в посредничестве при передаче взяток в мэрию областного центра. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ему назначили четыре года условно.
«Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, со штрафом в размере 3 млн 250 тысяч рублей. После изучения приговора прокуратура даст оценку его законности», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Алексеенко был задержан сотрудниками УФСБ по региону в середине октября 2024 года. Вместе с ним под следствие попал Виталий Паутов, занимавший тогда пост депутата гордумы Челябинска. Их обвинили в посредничестве при передаче денег от застройщика в мэрию города. По версии следствия, в период, когда компанией руководила Людмила Ребреш, они занесли в администрацию более 3,2 млн рублей. Предположительно, за это фирме выдали разрешение на строительство дома по улице Сулимова.
Из-за этого дома Ребреш потеряла свободу: 21 мая ей заменили условный срок на реальный. А бывший вице-мэр Челябинска Владимир Слободской получил условный срок, так и не признав вину по факту превышения должностных полномочий. Виталий Паутов сейчас ожидает суда и просится на СВО.
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