Застройщику, фигурирующему в деле о взятках в мэрии Челябинска, вынесли приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексея Алексеенко отправили на условный срок
Алексея Алексеенко отправили на условный срок Фото:

Центральный райсуд Челябинска 27 мая вынес приговор гендиректору ООО «Челябинскавтотранс» Алексею Алексеенко, обвиняемого в посредничестве при передаче взяток в мэрию областного центра. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ему назначили четыре года условно.

«Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, со штрафом в размере 3 млн 250 тысяч рублей. После изучения приговора прокуратура даст оценку его законности», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Алексеенко был задержан сотрудниками УФСБ по региону в середине октября 2024 года. Вместе с ним под следствие попал Виталий Паутов, занимавший тогда пост депутата гордумы Челябинска. Их обвинили в посредничестве при передаче денег от застройщика в мэрию города. По версии следствия, в период, когда компанией руководила Людмила Ребреш, они занесли в администрацию более 3,2 млн рублей. Предположительно, за это фирме выдали разрешение на строительство дома по улице Сулимова.

Из-за этого дома Ребреш потеряла свободу: 21 мая ей заменили условный срок на реальный. А бывший вице-мэр Челябинска Владимир Слободской получил условный срок, так и не признав вину по факту превышения должностных полномочий. Виталий Паутов сейчас ожидает суда и просится на СВО.

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Центральный райсуд Челябинска 27 мая вынес приговор гендиректору ООО «Челябинскавтотранс» Алексею Алексеенко, обвиняемого в посредничестве при передаче взяток в мэрию областного центра. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ему назначили четыре года условно. «Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, со штрафом в размере 3 млн 250 тысяч рублей. После изучения приговора прокуратура даст оценку его законности», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Алексеенко был задержан сотрудниками УФСБ по региону в середине октября 2024 года. Вместе с ним под следствие попал Виталий Паутов, занимавший тогда пост депутата гордумы Челябинска. Их обвинили в посредничестве при передаче денег от застройщика в мэрию города. По версии следствия, в период, когда компанией руководила Людмила Ребреш, они занесли в администрацию более 3,2 млн рублей. Предположительно, за это фирме выдали разрешение на строительство дома по улице Сулимова. Из-за этого дома Ребреш потеряла свободу: 21 мая ей заменили условный срок на реальный. А бывший вице-мэр Челябинска Владимир Слободской получил условный срок, так и не признав вину по факту превышения должностных полномочий. Виталий Паутов сейчас ожидает суда и просится на СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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