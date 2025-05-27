Мать пропавшего в Кизеле ребенка, рассказала, как искала его

Мать пропавшего пермского мальчика пыталась разыскать его самостоятельно
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчика ищут третьи сутки
Мальчика ищут третьи сутки Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае пропал шестилетний мальчик

Лейла, мама шестилетнего Марка Аглиуллина, которого ищут третьи сутки, пыталась найти его самостоятельно. В полицию она обратилась только вечером. Об этом женщина рассказала корреспонденту URA.RU.

«Он ушел гулять около двенадцати дня вместе с братом, потом брат вернулся домой, а Марк нет. Около трех часов дня я поняла, что Марка нет на площадке и побежала его везде искать. У нас никогда в Кизеле не было такого, чтобы дети пропадали. В девять вечера я пошла в полицию и написала заявление», — призналась женщина.

Она уточнила, что находится в постоянном диалоге с полицией. По ее словам, дети всегда спокойно гуляли. Сам Марк после прогулки всегда приходил домой, поэтому она спокойно отпускала его на улицу. В детский сад ребенок не ходил, находился дома.

Шестилетний Марк Аглиуллин пропал 25 мая. К его поискам подключились неравнодушные жители Кизела, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Поиски также ведутся с помощью БПЛА и легкомоторного самолета. Есть предположительное направление, куда ребенок мог отправиться, сейчас там работают волонтеры поисковых отрядов. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

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Лейла, мама шестилетнего Марка Аглиуллина, которого ищут третьи сутки, пыталась найти его самостоятельно. В полицию она обратилась только вечером. Об этом женщина рассказала корреспонденту URA.RU. «Он ушел гулять около двенадцати дня вместе с братом, потом брат вернулся домой, а Марк нет. Около трех часов дня я поняла, что Марка нет на площадке и побежала его везде искать. У нас никогда в Кизеле не было такого, чтобы дети пропадали. В девять вечера я пошла в полицию и написала заявление», — призналась женщина. Она уточнила, что находится в постоянном диалоге с полицией. По ее словам, дети всегда спокойно гуляли. Сам Марк после прогулки всегда приходил домой, поэтому она спокойно отпускала его на улицу. В детский сад ребенок не ходил, находился дома. Шестилетний Марк Аглиуллин пропал 25 мая. К его поискам подключились неравнодушные жители Кизела, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Поиски также ведутся с помощью БПЛА и легкомоторного самолета. Есть предположительное направление, куда ребенок мог отправиться, сейчас там работают волонтеры поисковых отрядов. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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