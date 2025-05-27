Лейла, мама шестилетнего Марка Аглиуллина, которого ищут третьи сутки, пыталась найти его самостоятельно. В полицию она обратилась только вечером. Об этом женщина рассказала корреспонденту URA.RU.
«Он ушел гулять около двенадцати дня вместе с братом, потом брат вернулся домой, а Марк нет. Около трех часов дня я поняла, что Марка нет на площадке и побежала его везде искать. У нас никогда в Кизеле не было такого, чтобы дети пропадали. В девять вечера я пошла в полицию и написала заявление», — призналась женщина.
Она уточнила, что находится в постоянном диалоге с полицией. По ее словам, дети всегда спокойно гуляли. Сам Марк после прогулки всегда приходил домой, поэтому она спокойно отпускала его на улицу. В детский сад ребенок не ходил, находился дома.
Шестилетний Марк Аглиуллин пропал 25 мая. К его поискам подключились неравнодушные жители Кизела, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Поиски также ведутся с помощью БПЛА и легкомоторного самолета. Есть предположительное направление, куда ребенок мог отправиться, сейчас там работают волонтеры поисковых отрядов. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
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