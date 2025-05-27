В курганском округе задержан грабитель, который напал на женщину с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Грабителю грозит до семи лет тюрьмы
Грабителю грозит до семи лет тюрьмы Фото:

В Катайском округе (Курганская область) сотрудники полиции задержали мужчину. Он напал на женщину с детьми и украл у нее деньги. Об этом сообщает полиция Курганской области у себя в tg-канале.

«Накануне в дневное время в одном из сел Катайского округа злоумышленник незаконно проник в дом. В доме находилась женщина 1989 года рождения — хозяйка жилища с детьми. Злоумышленник толкнул женщину и потребовал от нее денежные средства, имеющиеся в доме. Гражданка испугавшись отдала фигуранту 50 тысяч рублей, после чего он скрылся», — пишут полицейские.

Женщина немедленно обратилась в полицию, и дежурная часть отдела МВД России «Катайский» оперативно организовала розыскные мероприятия. Уже менее чем через сутки подозреваемого задержали патрульные по горячим следам в городе Катайск — им оказался 35-летний ранее судимый житель округа.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

В Курганской области ранее уже происходили случаи грабежей и хищения сбережений у граждан. Например, в Кургане внучка с сообщницей похитили у пенсионерки более 90 тысяч рублей, за что были задержаны и привлечены к ответственности по той же статье УК РФ. Правоохранители региона регулярно предупреждают жителей о необходимости соблюдать осторожность и не раскрывать информацию о своих финансах посторонним.

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В Катайском округе (Курганская область) сотрудники полиции задержали мужчину. Он напал на женщину с детьми и украл у нее деньги. Об этом сообщает полиция Курганской области у себя в tg-канале. «Накануне в дневное время в одном из сел Катайского округа злоумышленник незаконно проник в дом. В доме находилась женщина 1989 года рождения — хозяйка жилища с детьми. Злоумышленник толкнул женщину и потребовал от нее денежные средства, имеющиеся в доме. Гражданка испугавшись отдала фигуранту 50 тысяч рублей, после чего он скрылся», — пишут полицейские. Женщина немедленно обратилась в полицию, и дежурная часть отдела МВД России «Катайский» оперативно организовала розыскные мероприятия. Уже менее чем через сутки подозреваемого задержали патрульные по горячим следам в городе Катайск — им оказался 35-летний ранее судимый житель округа. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы. В Курганской области ранее уже происходили случаи грабежей и хищения сбережений у граждан. Например, в Кургане внучка с сообщницей похитили у пенсионерки более 90 тысяч рублей, за что были задержаны и привлечены к ответственности по той же статье УК РФ. Правоохранители региона регулярно предупреждают жителей о необходимости соблюдать осторожность и не раскрывать информацию о своих финансах посторонним.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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