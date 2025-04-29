В Кургане внучка ограбила свою бабушку на 90 тысяч рублей

В Кургане внучка узнала о крупных сбережениях своей бабушки (более 90 тысяч рублей). После этого девушка решила похитить деньги пожилой женщины, действуя в сговоре со своей знакомой. Об этом сообщает полиция региона.
«Вдвоем злоумышленницы пришли домой к бабушке, но выяснить, где она хранит сбережения, у них получилось не сразу. Спустя день они повторили визит, в ходе которого поняли, что деньги находятся в кармане халата пенсионерки. По поведению гостей потерпевшая заподозрила их намерения и предложила уйти. Направляясь к выходу, злоумышленницы толкнули женщину в кладовку и вытащили из ее кармана деньги», — пишет ведомство.
После происшествия пенсионерка обратилась за помощью к соседке, которая вызвала полицию. Сотрудники оперативно задержали подозреваемых. В ходе задержания у злоумышленниц были изъяты два мобильных телефона, купленных на похищенные средства, а также оставшиеся 35 тысяч рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Им грозит до семи лет тюрьмы.
В Курганской области ранее уже фиксировались случаи хищения сбережений у пожилых людей и других граждан: только за последний год жертвами мошенников стали женщины, которые под различными предлогами перевели злоумышленникам от миллиона до 2,5 миллиона рублей. Правоохранительные органы региона регулярно предупреждают жителей о необходимости быть бдительными и не сообщать посторонним сведения о своих финансах.
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