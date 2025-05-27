Что известно о родителях пропавшего в Кизеле шестилетнего ребенка

Оба родителя пропавшего пермского мальчика были судимы
© Служба новостей «URA.RU»
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Оба родителя привлекались к уголовной ответственности
Оба родителя привлекались к уголовной ответственности Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае пропал шестилетний мальчик

Третьи сутки в Кизеле Пермского края продолжаются масштабные поиски шестилетнего ребенка. Марк Аглиуллин ушел с детской площадки в неизвестном направлении 25 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно. URA.RU поговорило с соседями и теми, кто знаком с семьей пропавшего ребенка и собрало воедино все, что известно о родителях Марка.

И мать, и отец Марка Аглиуллина были судимы. Мама мальчика освободилась из мест лишения свободы несколько лет назад, а отец до сих пор находится в колонии. Мужчина был осужден на пять лет за торговлю героином. Одна из соседок семьи предположила, что они познакомились, когда были в колонии.

Другая знакомая с семьей утверждает, что женщина имеет привычку оставлять детей без присмотра. «Закроет их в квартире и уходит. Сколько раз я с ней ругалась из-за этого, а она всегда признавалась, что не может прекратить употреблять», — откровенничает женщина на условиях анонимности.

Известно, что отец мальчика имеет инвалидность, мать также получает пенсию по инвалидности и нигде не работает. В беседе с URA.RU мама Марка призналась, что всегда отпускала детей одних погулять. Так делала потому, что подобных случаев исчезновений в Кизеле не припомнит.

Соседи семьи вспоминают, что мать не всегда кормила сыновей. «Подкармливала их, а что делать? Придут, покормлю. В полицию не обращалась. Один раз сказала, что вызову полицию, а они заревели так... Хоть она и такая, но любят они ее», — признается соседка. Она же отмечала, что в конце концов женщина появлялась дома и даже покупала сыновьям сладости.

Шестилетний Марк Аглиуллин пропал 25 мая. Он отправился гулять на детскую площадку около полудня и с тех пор его никто не видел. Волонтеры предполагают, что мальчик мог уйти в лес и ищут в этом направлении его по следам, которые предположительно принадлежат Марку. На поиски ребенка вышли местные жители, а также волонтеры из других городов Пермского края и соседних регионов. URA.RU в режиме прямого эфира следит за тем, как проходят поиски мальчика.

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Третьи сутки в Кизеле Пермского края продолжаются масштабные поиски шестилетнего ребенка. Марк Аглиуллин ушел с детской площадки в неизвестном направлении 25 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно. URA.RU поговорило с соседями и теми, кто знаком с семьей пропавшего ребенка и собрало воедино все, что известно о родителях Марка. И мать, и отец Марка Аглиуллина были судимы. Мама мальчика освободилась из мест лишения свободы несколько лет назад, а отец до сих пор находится в колонии. Мужчина был осужден на пять лет за торговлю героином. Одна из соседок семьи предположила, что они познакомились, когда были в колонии. Другая знакомая с семьей утверждает, что женщина имеет привычку оставлять детей без присмотра. «Закроет их в квартире и уходит. Сколько раз я с ней ругалась из-за этого, а она всегда признавалась, что не может прекратить употреблять», — откровенничает женщина на условиях анонимности. Известно, что отец мальчика имеет инвалидность, мать также получает пенсию по инвалидности и нигде не работает. В беседе с URA.RU мама Марка призналась, что всегда отпускала детей одних погулять. Так делала потому, что подобных случаев исчезновений в Кизеле не припомнит. Соседи семьи вспоминают, что мать не всегда кормила сыновей. «Подкармливала их, а что делать? Придут, покормлю. В полицию не обращалась. Один раз сказала, что вызову полицию, а они заревели так... Хоть она и такая, но любят они ее», — признается соседка. Она же отмечала, что в конце концов женщина появлялась дома и даже покупала сыновьям сладости. Шестилетний Марк Аглиуллин пропал 25 мая. Он отправился гулять на детскую площадку около полудня и с тех пор его никто не видел. Волонтеры предполагают, что мальчик мог уйти в лес и ищут в этом направлении его по следам, которые предположительно принадлежат Марку. На поиски ребенка вышли местные жители, а также волонтеры из других городов Пермского края и соседних регионов. URA.RU в режиме прямого эфира следит за тем, как проходят поиски мальчика.
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© Служба новостей «URA.RU»
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