Дуров объявил, что скоро покинет Францию

Павел Дуров собирается уехать в Дубай в начале июня
© Служба новостей «URA.RU»
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В начале июня Дуров отправится в Дубай
В начале июня Дуров отправится в Дубай Фото:

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что покинет Францию. В начале июня будет находиться в Дубае.

«Я буду в Дубае в первую неделю июня — впереди меня ждут хорошие новости», — заявил Дуров. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

Ранее власти Франции отклонили прошение основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о разрешении на выезд в Соединенные Штаты Америки для проведения переговоров с инвестиционными фондами. Данное решение было принято прокуратурой с учетом действующих жестких юридических ограничений, установленных в отношении Дурова после его задержания в августе 2024 года.

Напомним, что в августе 2024 года Павел Дуров был задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту Парижа. Его арест был осуществлен в рамках расследования уголовного дела, связанного с предполагаемым использованием платформы Telegram для противозаконной деятельности на территории Франции, включая распространение наркотических средств. Впоследствии предприниматель был освобожден под залог, однако ему было запрещено покидать Францию. Вместе с тем, ранее суд разрешил Дурову совершить поездку в Дубай с 15 марта по 7 апреля 2025 года.

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Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что покинет Францию. В начале июня будет находиться в Дубае. «Я буду в Дубае в первую неделю июня — впереди меня ждут хорошие новости», — заявил Дуров. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Ранее власти Франции отклонили прошение основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о разрешении на выезд в Соединенные Штаты Америки для проведения переговоров с инвестиционными фондами. Данное решение было принято прокуратурой с учетом действующих жестких юридических ограничений, установленных в отношении Дурова после его задержания в августе 2024 года. Напомним, что в августе 2024 года Павел Дуров был задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту Парижа. Его арест был осуществлен в рамках расследования уголовного дела, связанного с предполагаемым использованием платформы Telegram для противозаконной деятельности на территории Франции, включая распространение наркотических средств. Впоследствии предприниматель был освобожден под залог, однако ему было запрещено покидать Францию. Вместе с тем, ранее суд разрешил Дурову совершить поездку в Дубай с 15 марта по 7 апреля 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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