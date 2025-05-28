Дуров объявил, что скоро покинет Францию

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что покинет Францию. В начале июня будет находиться в Дубае.
«Я буду в Дубае в первую неделю июня — впереди меня ждут хорошие новости», — заявил Дуров. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.
Ранее власти Франции отклонили прошение основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о разрешении на выезд в Соединенные Штаты Америки для проведения переговоров с инвестиционными фондами. Данное решение было принято прокуратурой с учетом действующих жестких юридических ограничений, установленных в отношении Дурова после его задержания в августе 2024 года.
Напомним, что в августе 2024 года Павел Дуров был задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту Парижа. Его арест был осуществлен в рамках расследования уголовного дела, связанного с предполагаемым использованием платформы Telegram для противозаконной деятельности на территории Франции, включая распространение наркотических средств. Впоследствии предприниматель был освобожден под залог, однако ему было запрещено покидать Францию. Вместе с тем, ранее суд разрешил Дурову совершить поездку в Дубай с 15 марта по 7 апреля 2025 года.
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