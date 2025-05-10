Паслер подтвердил последнее обещание Куйвашева по стройке метро в Екатеринбурге: инсайд

Мэрия Екатеринбурга получит транш из областного бюджета на подготовку строительства новых станций метро. Врио губернатора Денис Паслер подтвердил одно из последних обещаний своего предшественника Евгения Куйвашева, рассказал URA.RU источник в областном правительстве.
По его данным, «за пару недель до отъезда Куйвашев сказал [мэру Алексею] Орлову, что кабмин выделит ему около 100 миллионов [рублей] на подготовку технико-экономического обоснования». «Эти расчеты необходимы для того, чтобы понимать, во сколько обойдется расширение подземки, защитить проект в Москве и претендовать на федеральные деньги». «Паслер (сменил Куйвашева в конце марта — прим. ред.) обсуждал эту тему с Орловым. Все в силе», — поделился информированный собеседник агентства. Обоснование, по его данным, готовы подготовить москвичи — причем с большой скидкой.
В разговоре с URA.RU Орлов подтвердил, что «уже показывал Денису Владимировичу наработки». А также напомнил, что Паслер ранее публично говорил о намерении развивать екатеринбургский метрополитен — в том числе президенту РФ Владимиру Путину.
«Губернатор нас послушал, мы ему с Рустамом Ахмедовичем [Галямовым, вице-мэром по транспорту] очень подробно рассказали обо всех наших предложениях. И я думаю, что в какой-то ближайшей перспективе окончательное решение будет принято», — сказал Орлов.
Летом 2024-го URA.RU рассказывало, что Орлов и Галямов прорабатывают два сценария расширения метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Крайний раз Галямов заявлял, что проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического до Юго-Запада и Верхней Пышмы.
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