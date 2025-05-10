Паслер подтвердил последнее обещание Куйвашева по стройке метро в Екатеринбурге: инсайд

Мэрия Екатеринбурга получит 100 млн на подготовку расширения метрополитена

11 мая 2025 в 13:51 Размер текста - 17 +

Продление подземки — одна из главных городских тем Фото: Размик Закарян © URA.RU Мэрия Екатеринбурга получит транш из областного бюджета на подготовку строительства новых станций метро. Врио губернатора Денис Паслер подтвердил одно из последних обещаний своего предшественника Евгения Куйвашева, рассказал URA.RU источник в областном правительстве. По его данным, «за пару недель до отъезда Куйвашев сказал [мэру Алексею] Орлову, что кабмин выделит ему около 100 миллионов [рублей] на подготовку технико-экономического обоснования». «Эти расчеты необходимы для того, чтобы понимать, во сколько обойдется расширение подземки, защитить проект в Москве и претендовать на федеральные деньги». «Паслер (сменил Куйвашева в конце марта — прим. ред.) обсуждал эту тему с Орловым. Все в силе», — поделился информированный собеседник агентства. Обоснование, по его данным, готовы подготовить москвичи — причем с большой скидкой. В разговоре с URA.RU Орлов подтвердил, что «уже показывал Денису Владимировичу наработки». А также напомнил, что Паслер ранее публично говорил о намерении развивать екатеринбургский метрополитен — в том числе президенту РФ Владимиру Путину. «Губернатор нас послушал, мы ему с Рустамом Ахмедовичем [Галямовым, вице-мэром по транспорту] очень подробно рассказали обо всех наших предложениях. И я думаю, что в какой-то ближайшей перспективе окончательное решение будет принято», — сказал Орлов. Летом 2024-го URA.RU рассказывало, что Орлов и Галямов прорабатывают два сценария расширения метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Крайний раз Галямов заявлял, что проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического до Юго-Запада и Верхней Пышмы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга получит транш из областного бюджета на подготовку строительства новых станций метро. Врио губернатора Денис Паслер подтвердил одно из последних обещаний своего предшественника Евгения Куйвашева, рассказал URA.RU источник в областном правительстве. По его данным, «за пару недель до отъезда Куйвашев сказал [мэру Алексею] Орлову, что кабмин выделит ему около 100 миллионов [рублей] на подготовку технико-экономического обоснования». «Эти расчеты необходимы для того, чтобы понимать, во сколько обойдется расширение подземки, защитить проект в Москве и претендовать на федеральные деньги». «Паслер (сменил Куйвашева в конце марта — прим. ред.) обсуждал эту тему с Орловым. Все в силе», — поделился информированный собеседник агентства. Обоснование, по его данным, готовы подготовить москвичи — причем с большой скидкой. В разговоре с URA.RU Орлов подтвердил, что «уже показывал Денису Владимировичу наработки». А также напомнил, что Паслер ранее публично говорил о намерении развивать екатеринбургский метрополитен — в том числе президенту РФ Владимиру Путину. «Губернатор нас послушал, мы ему с Рустамом Ахмедовичем [Галямовым, вице-мэром по транспорту] очень подробно рассказали обо всех наших предложениях. И я думаю, что в какой-то ближайшей перспективе окончательное решение будет принято», — сказал Орлов. Летом 2024-го URA.RU рассказывало, что Орлов и Галямов прорабатывают два сценария расширения метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Крайний раз Галямов заявлял, что проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического до Юго-Запада и Верхней Пышмы.