Паслер назвал условия для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге

Паслер: постройка второй ветки метро в Екатеринбурге требует детального анализа

20 мая 2025 в 20:12 Размер текста - 17 +

Денис Паслер отметил, что он подходит к вопросу строительства метро максимально взвешенно Фото: Илья Московец © URA.RU Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер обозначил ключевые условия для строительства второй линии метро в Екатеринбурге. По его словам, основной критерий — экономическая целесообразность и востребованность проекта у жителей города. Он подчеркнул, что развитие метрополитена должно базироваться на реальных расчетах пассажиропотока и финансовой устойчивости эксплуатации, передает журналист URA.RU. По оценке главы региона, для успешной работы и самоокупаемости метрополитена необходимо, чтобы по новой ветке ежедневно перевозилось не менее 30 тысяч человек. Такая цифра позволит удерживать тарифы на приемлемом уровне и минимизировать дотации из бюджета. Академический район города часто называют одним из наиболее перспективных с точки зрения транспортного развития. Район быстро растет, население увеличивается, и вопрос транспортной доступности становится все более актуальным. Однако, как отметил Паслер, решение о строительстве линии метро в этот район будет приниматься только после тщательного анализа пассажиропотока и экономической эффективности. Паслер отметил, что компактность Екатеринбурга, а также сложившаяся застройка ограничивают возможности для развития наземного транспорта. В таких условиях метро остается одним из наиболее эффективных способов решения транспортных проблем, но его развитие сопряжено с серьезными финансовыми и техническими вызовами. «Для меня, конечно, город, можно сказать, с точки зрения и хозяйства, и развития, на самом деле очень-очень удобный, интересный, красивый, перспективный, и это очень-очень хорошо. Но при этом, конечно, все вот эти моменты, связанные с компактностью, конечно же, ограничивают возможности развивать тот или иной вид транспорта. Расширить улицы не так-то просто в городе. Поэтому в этом смысле, конечно, количество или какой-то вид транспорт, который может здесь присутствовать, он существенно ограничивается с точки зрения дороги. Конечно же, все говорят про метро. И я, безусловно, это слышу и понимаю, что это [метро], наверное, одно из решений задач», — сказал он. Статья по теме Мэрия Екатеринбурга подготовила схемы двух новых веток метро Глава региона напомнил, что Екатеринбург уже имеет опыт успешной реализации крупных транспортных проектов, например, развитие трамвайной сети. Несмотря на сложности, город и область продолжают искать пути улучшения транспортной доступности. Паслер подчеркнул, что важно избежать ситуации, когда тарифы на проезд станут слишком высокими или проект будет требовать значительных дотаций из областного бюджета. «Поэтому для того, чтобы принимать решения по любому виду транспорта, по метро или еще что-то, конечно же, надо четко понимать все вводные для осознанных решений», — отметил Паслер. Врио губернатора заверил, что власти подходят к вопросу строительства метро максимально взвешенно, чтобы избежать ошибок и неэффективных вложений. Летом 2024-го URA.RU рассказывало, что Орлов и Галямов прорабатывают два сценария расширения метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Крайний раз Галямов заявлял, что проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического до Юго-Запада и Верхней Пышмы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер обозначил ключевые условия для строительства второй линии метро в Екатеринбурге. По его словам, основной критерий — экономическая целесообразность и востребованность проекта у жителей города. Он подчеркнул, что развитие метрополитена должно базироваться на реальных расчетах пассажиропотока и финансовой устойчивости эксплуатации, передает журналист URA.RU. По оценке главы региона, для успешной работы и самоокупаемости метрополитена необходимо, чтобы по новой ветке ежедневно перевозилось не менее 30 тысяч человек. Такая цифра позволит удерживать тарифы на приемлемом уровне и минимизировать дотации из бюджета. Академический район города часто называют одним из наиболее перспективных с точки зрения транспортного развития. Район быстро растет, население увеличивается, и вопрос транспортной доступности становится все более актуальным. Однако, как отметил Паслер, решение о строительстве линии метро в этот район будет приниматься только после тщательного анализа пассажиропотока и экономической эффективности. Паслер отметил, что компактность Екатеринбурга, а также сложившаяся застройка ограничивают возможности для развития наземного транспорта. В таких условиях метро остается одним из наиболее эффективных способов решения транспортных проблем, но его развитие сопряжено с серьезными финансовыми и техническими вызовами. «Для меня, конечно, город, можно сказать, с точки зрения и хозяйства, и развития, на самом деле очень-очень удобный, интересный, красивый, перспективный, и это очень-очень хорошо. Но при этом, конечно, все вот эти моменты, связанные с компактностью, конечно же, ограничивают возможности развивать тот или иной вид транспорта. Расширить улицы не так-то просто в городе. Поэтому в этом смысле, конечно, количество или какой-то вид транспорт, который может здесь присутствовать, он существенно ограничивается с точки зрения дороги. Конечно же, все говорят про метро. И я, безусловно, это слышу и понимаю, что это [метро], наверное, одно из решений задач», — сказал он. Глава региона напомнил, что Екатеринбург уже имеет опыт успешной реализации крупных транспортных проектов, например, развитие трамвайной сети. Несмотря на сложности, город и область продолжают искать пути улучшения транспортной доступности. Паслер подчеркнул, что важно избежать ситуации, когда тарифы на проезд станут слишком высокими или проект будет требовать значительных дотаций из областного бюджета. «Поэтому для того, чтобы принимать решения по любому виду транспорта, по метро или еще что-то, конечно же, надо четко понимать все вводные для осознанных решений», — отметил Паслер. Врио губернатора заверил, что власти подходят к вопросу строительства метро максимально взвешенно, чтобы избежать ошибок и неэффективных вложений. Летом 2024-го URA.RU рассказывало, что Орлов и Галямов прорабатывают два сценария расширения метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Крайний раз Галямов заявлял, что проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического до Юго-Запада и Верхней Пышмы.