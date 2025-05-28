Стало известно состояние выжившего в резне в Байкальске

Подросток, пострадавший в результате жестокой резни в Байкальске Иркутской области, находится в больнице с резаными ранами. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Подросток, пострадавший во время страшной резни в Иркутской области, находится в больнице с резаными ранами», — передает канал. По данным издания, выживший — 15-летний Дима — оказался одним из немногих, кому удалось спастись после трагедии, унесшей жизни четырех подростков. Сейчас он проходит лечение в городской больнице. Несмотря на полученные травмы, жизни юноши ничто не угрожает.
Навестить Диму уже приходили близкие, а также знакомые парня, которого считают причастным к нападению. Ребят не пустили в палату, поэтому они стояли под окнами больницы.
Ранее в городе Байкальск, в ходе празднования дня рождения в одном из жилых домов, несовершеннолетний напал с оружием на присутствовавших на мероприятии детей. В результате погибли пять человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. После совершения нападения подозреваемый поджег дом, в котором впоследствии погиб сам.
По факту произошедшего Следственный комитет Российской Федерации по Иркутской области возбудил уголовное дело. Ведомство выделило два основных обстоятельства, которые, исходя из предварительных данных, могли способствовать трагедии. Первым фактором стало отсутствие контроля со стороны родителей и других взрослых за несовершеннолетними, которые находились без присмотра. Вторым фактором был легкий доступ подростков к алкогольной продукции, которую для компании приобрел 18-летний молодой человек.
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