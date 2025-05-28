Следком назвал два фактора, которые привели к резне в Байкальске

Следственный комитет РФ по Иркутской области установил два ключевых фактора, которые, по предварительным данным, привели к трагедии в Байкальске, где были убиты четверо школьников. Об этом сообщил глава регионального СК Анатолий Ситников.
«К трагедии привели два фактора. Первое — это бесконтрольное нахождение несовершеннолетних вдали от родителей, отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых. Второе — достаточно свободный доступ несовершеннолетних к алкогольным напиткам, которых приобрел для них 18-летний молодой человек», — отметил Ситников. Его слова приводит telegram-канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Вечером на месте происшествия прошло оперативное совещание с участием представителей следствия, медиков и руководства региона. Глава минздрава Иркутской области Андрей Модестов сообщил, что все выжившие дети находятся в Иркутской областной детской больнице. Отмечается, что наиболее тяжело пострадавшему подростку была проведена экстренная операция в районной больнице — с подключением врачей областной больницы по телеконсультации. Также с семьями погибших и пострадавших работают психологи.
Губернатор Игорь Кобзев поручил выяснить, почему подростки разных возрастов оказались ночью на даче без сопровождения взрослых, а также установить все обстоятельства, связанные с покупкой алкоголя. Он отметил, что все погибшие и пострадавшие были учениками одной школы, занимались спортом, имели положительные характеристики.
В ночь на 28 мая в одном из жилых домов города Байкальск Иркутской области произошел пожар. В ходе проведения спасательных мероприятий сотрудники экстренных служб обнаружили тела пятерых детей. Как сообщили в следственных органах, инцидент произошел в частном доме садоводческого некоммерческого товарищества «Горный Байкал», примерно в 200 километрах от Иркутска. В момент происшествия в доме находилась компания молодых людей. В определенный момент один из присутствующих напал на остальных с ножом. В результате нападения четверо подростков скончались на месте, еще четверым была оказана медицинская помощь — они были госпитализированы с различными травмами.
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