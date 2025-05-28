СКР потребовал у мэрии Челябинска заключить договор с прокатчиками самокатов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самокаты вернули на городские улицы
Самокаты вернули на городские улицы Фото:
новость из сюжета
СК арестовал электросамокаты в Челябинске

В региональном управлении СКР заявили о том, что внесли представление с требованием к мэрии Челябинска заключить договор с прокатчиками самокатов для соблюдения норм безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

«Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, совершенных группой лиц по предварительному сговору). В администрацию Челябинска внесено представление с требованием о заключении соглашений с кикшеринговыми компаниями, в которых необходимо предусмотреть ряд норм и правил, направленных на обеспечение безопасности и соблюдения установленных нормативных требований» — сообщается в telegram-канале ведомства.

В управлении добавили, что с начала 2024 года в регионе от гонщиков на электросамокатах пострадали более 130 человек. В рамках возбужденного уголовного дела самокаты были изъяты, однако впоследствии вернулись на улицы Челябинска. Представитель фирмы-прокатчика заявил, что уголовное дело было прекращено, однако теперь в СКР сообщили, что расследование продолжается. Расследование призвано в конечном счете устранить обстоятельства, способствующие совершению ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.

В мэрии Челябинска заявили, что соглашение с операторами разработано и направлено в их адрес еще 6 мая. Однако на данный момент со стороны прокатчиков оно не подписано.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В региональном управлении СКР заявили о том, что внесли представление с требованием к мэрии Челябинска заключить договор с прокатчиками самокатов для соблюдения норм безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе управления. «Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, совершенных группой лиц по предварительному сговору). В администрацию Челябинска внесено представление с требованием о заключении соглашений с кикшеринговыми компаниями, в которых необходимо предусмотреть ряд норм и правил, направленных на обеспечение безопасности и соблюдения установленных нормативных требований» — сообщается в telegram-канале ведомства. В управлении добавили, что с начала 2024 года в регионе от гонщиков на электросамокатах пострадали более 130 человек. В рамках возбужденного уголовного дела самокаты были изъяты, однако впоследствии вернулись на улицы Челябинска. Представитель фирмы-прокатчика заявил, что уголовное дело было прекращено, однако теперь в СКР сообщили, что расследование продолжается. Расследование призвано в конечном счете устранить обстоятельства, способствующие совершению ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В мэрии Челябинска заявили, что соглашение с операторами разработано и направлено в их адрес еще 6 мая. Однако на данный момент со стороны прокатчиков оно не подписано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...