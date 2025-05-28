СКР потребовал у мэрии Челябинска заключить договор с прокатчиками самокатов

В региональном управлении СКР заявили о том, что внесли представление с требованием к мэрии Челябинска заключить договор с прокатчиками самокатов для соблюдения норм безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
«Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, совершенных группой лиц по предварительному сговору). В администрацию Челябинска внесено представление с требованием о заключении соглашений с кикшеринговыми компаниями, в которых необходимо предусмотреть ряд норм и правил, направленных на обеспечение безопасности и соблюдения установленных нормативных требований» — сообщается в telegram-канале ведомства.
В управлении добавили, что с начала 2024 года в регионе от гонщиков на электросамокатах пострадали более 130 человек. В рамках возбужденного уголовного дела самокаты были изъяты, однако впоследствии вернулись на улицы Челябинска. Представитель фирмы-прокатчика заявил, что уголовное дело было прекращено, однако теперь в СКР сообщили, что расследование продолжается. Расследование призвано в конечном счете устранить обстоятельства, способствующие совершению ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.
В мэрии Челябинска заявили, что соглашение с операторами разработано и направлено в их адрес еще 6 мая. Однако на данный момент со стороны прокатчиков оно не подписано.
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