Тонны свежей клубники привезли в Пермский край из Кыргызстана

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Карантинных вредителей не обнаружили, ягоды разрешили продавать
Карантинных вредителей не обнаружили, ягоды разрешили продавать Фото:

В Пермский край с начала 2025 года из Кыргызстана поступило 10 тонн клубники и полтонны черешни. Ягоды проверили и допустили их к продаже. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«С 1 января по 28 мая на территорию региона поступило 10,05 тонны свежей клубники и 0,5 тонны черешни Республики Кыргызстан. В прошлом году за аналогичный период поставок этой продукции не было», — рассказала пресс-служба на официальном сайте ведомства.

Сотрудники ведомства проверили сопроводительные документы и отобрали пробы для лабораторного анализа. Исследования, проведенные Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», не выявили в ягодах карантинных вредителей. Партия прошла фитосанитарный контроль и разрешена к реализации в торговых сетях региона.

Ранее URA.RU рассказывало, что импорт свежих помидоров из Казахстана в Пермский край вырос в полтора раза с начала года. Ранее Россельхознадзор также проверял крупную партию казахстанских огурцов, поступивших в регион.

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В Пермский край с начала 2025 года из Кыргызстана поступило 10 тонн клубники и полтонны черешни. Ягоды проверили и допустили их к продаже. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «С 1 января по 28 мая на территорию региона поступило 10,05 тонны свежей клубники и 0,5 тонны черешни Республики Кыргызстан. В прошлом году за аналогичный период поставок этой продукции не было», — рассказала пресс-служба на официальном сайте ведомства. Сотрудники ведомства проверили сопроводительные документы и отобрали пробы для лабораторного анализа. Исследования, проведенные Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», не выявили в ягодах карантинных вредителей. Партия прошла фитосанитарный контроль и разрешена к реализации в торговых сетях региона. Ранее URA.RU рассказывало, что импорт свежих помидоров из Казахстана в Пермский край вырос в полтора раза с начала года. Ранее Россельхознадзор также проверял крупную партию казахстанских огурцов, поступивших в регион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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