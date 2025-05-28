Тонны свежей клубники привезли в Пермский край из Кыргызстана

В Пермский край с начала 2025 года из Кыргызстана поступило 10 тонн клубники и полтонны черешни. Ягоды проверили и допустили их к продаже. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«С 1 января по 28 мая на территорию региона поступило 10,05 тонны свежей клубники и 0,5 тонны черешни Республики Кыргызстан. В прошлом году за аналогичный период поставок этой продукции не было», — рассказала пресс-служба на официальном сайте ведомства.
Сотрудники ведомства проверили сопроводительные документы и отобрали пробы для лабораторного анализа. Исследования, проведенные Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», не выявили в ягодах карантинных вредителей. Партия прошла фитосанитарный контроль и разрешена к реализации в торговых сетях региона.
Ранее URA.RU рассказывало, что импорт свежих помидоров из Казахстана в Пермский край вырос в полтора раза с начала года. Ранее Россельхознадзор также проверял крупную партию казахстанских огурцов, поступивших в регион.
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