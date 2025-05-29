Названа официальная причина взрыва в Ставрополе, унесшего жизнь Гурциева

СК: взрыв в Ставрополе произошел из-за самодельного взрывного устройства
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Взрыв в Ставрополе произошел из-за применения самодельного взрывного устройства
Взрыв в Ставрополе произошел из-за применения самодельного взрывного устройства Фото:

Взрыв в Ставрополе, унесший жизни двух человек, в том числе ветерана специальной военной операции и участник проекта «Время Героев» Заура Гурциева, произошел из-за применения самодельного взрывного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ставропольскому краю.

«Кроме того, у следственных органов имеются основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства», — говорится в официальном сообщении в telegram-канале. Как уточнили в ведомстве, следствие рассматривает несколько версий произошедшего, включая возможность террористического акта.

На данный момент установлены личности жертв происшествия. Среди погибших — первый заместитель главы администрации Ставрополя Заур Гурциев, а также его 29-летний знакомый, проживавший в этом городе, сообщили в СК РФ.

Ранее на улице Чехова в Ставрополе в результате взрыва гранаты погиб ветеран специальной военной операции Гурциев. На месте инцидента работают следственные органы.

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Взрыв в Ставрополе, унесший жизни двух человек, в том числе ветерана специальной военной операции и участник проекта «Время Героев» Заура Гурциева, произошел из-за применения самодельного взрывного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ставропольскому краю. «Кроме того, у следственных органов имеются основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства», — говорится в официальном сообщении в telegram-канале. Как уточнили в ведомстве, следствие рассматривает несколько версий произошедшего, включая возможность террористического акта. На данный момент установлены личности жертв происшествия. Среди погибших — первый заместитель главы администрации Ставрополя Заур Гурциев, а также его 29-летний знакомый, проживавший в этом городе, сообщили в СК РФ. Ранее на улице Чехова в Ставрополе в результате взрыва гранаты погиб ветеран специальной военной операции Гурциев. На месте инцидента работают следственные органы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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