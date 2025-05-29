Названа официальная причина взрыва в Ставрополе, унесшего жизнь Гурциева

Взрыв в Ставрополе, унесший жизни двух человек, в том числе ветерана специальной военной операции и участник проекта «Время Героев» Заура Гурциева, произошел из-за применения самодельного взрывного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ставропольскому краю.
«Кроме того, у следственных органов имеются основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства», — говорится в официальном сообщении в telegram-канале. Как уточнили в ведомстве, следствие рассматривает несколько версий произошедшего, включая возможность террористического акта.
На данный момент установлены личности жертв происшествия. Среди погибших — первый заместитель главы администрации Ставрополя Заур Гурциев, а также его 29-летний знакомый, проживавший в этом городе, сообщили в СК РФ.
Ранее на улице Чехова в Ставрополе в результате взрыва гранаты погиб ветеран специальной военной операции Гурциев. На месте инцидента работают следственные органы.
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