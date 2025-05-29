Карасин: Европа с приходом Трампа оказалась в луже

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Европа с приходом президента США Дональда Трампа «оказалась в луже». Политик утверждает, что европейские лидеры загнали себя в яму из-за того, что выбрали политику изоляционизма в отношении России.
«У меня такое впечатление, что Европа с приходом в Белый дом [президента США Дональда] Трампа поняла, что она оказалась в луже. Она оказалась в луже, потому что все было основано на поддержке [со стороны] прошлого президента [США Джо] Байдена, на таком единстве трансатлантическом, и вдруг, значит, это единство распалось», — пишет ТАСС со ссылкой на Карасина.
Ранее URA.RU писало, что Вашингтон усомнился в способности Евросоюза заменить США для Украины. Об этом заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер.
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