Карасин: Европа с приходом Трампа оказалась в луже

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Карасин: европейские лидеры «сели в лужу», когда выбрали политику изоляционизма в отношении России
Карасин: европейские лидеры «сели в лужу», когда выбрали политику изоляционизма в отношении России Фото:

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Европа с приходом президента США Дональда Трампа «оказалась в луже». Политик утверждает, что европейские лидеры загнали себя в яму из-за того, что выбрали политику изоляционизма в отношении России.

«У меня такое впечатление, что Европа с приходом в Белый дом [президента США Дональда] Трампа поняла, что она оказалась в луже. Она оказалась в луже, потому что все было основано на поддержке [со стороны] прошлого президента [США Джо] Байдена, на таком единстве трансатлантическом, и вдруг, значит, это единство распалось», — пишет ТАСС со ссылкой на Карасина.

Ранее URA.RU писало, что Вашингтон усомнился в способности Евросоюза заменить США для Украины. Об этом заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер.

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Европа с приходом президента США Дональда Трампа «оказалась в луже». Политик утверждает, что европейские лидеры загнали себя в яму из-за того, что выбрали политику изоляционизма в отношении России. «У меня такое впечатление, что Европа с приходом в Белый дом [президента США Дональда] Трампа поняла, что она оказалась в луже. Она оказалась в луже, потому что все было основано на поддержке [со стороны] прошлого президента [США Джо] Байдена, на таком единстве трансатлантическом, и вдруг, значит, это единство распалось», — пишет ТАСС со ссылкой на Карасина. Ранее URA.RU писало, что Вашингтон усомнился в способности Евросоюза заменить США для Украины. Об этом заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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