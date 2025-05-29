Задержаны двое подозреваемых в покупке алкоголя подросткам в Байкальске

Двое подозреваемых в покупке алкоголя подросткам в Байкальске были задержаны. Об этом сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.
«Двое подозреваемых в совершении преступления задержаны и допрошены следователями СК», — пишет СК по Иркутской области в официальном telegram-канале. Им вменяется организация вечеринки, на которой находились несовершеннолетние, а также действия, приведшие к трагическим последствиям.
В ночь на 28 мая 2025 года в частном доме на территории СНТ «Горный Байкал» в Байкальске произошла трагедия, которая унесла жизни пятерых подростков, включая нападавшего. Еще четверо несовершеннолетних были доставлены в больницу с различными травмами. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по нескольким статьям, в том числе по факту вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.
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