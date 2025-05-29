Задержаны двое подозреваемых в покупке алкоголя подросткам в Байкальске

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Задержанным вменяется организация вечеринки, на которой находились несовершеннолетние
Задержанным вменяется организация вечеринки, на которой находились несовершеннолетние Фото:
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Вечеринка подростков в Байкальске закончилась гибелью пятерых человек

Двое подозреваемых в покупке алкоголя подросткам в Байкальске были задержаны. Об этом сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

«Двое подозреваемых в совершении преступления задержаны и допрошены следователями СК», — пишет СК по Иркутской области в официальном telegram-канале. Им вменяется организация вечеринки, на которой находились несовершеннолетние, а также действия, приведшие к трагическим последствиям.

В ночь на 28 мая 2025 года в частном доме на территории СНТ «Горный Байкал» в Байкальске произошла трагедия, которая унесла жизни пятерых подростков, включая нападавшего. Еще четверо несовершеннолетних были доставлены в больницу с различными травмами. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по нескольким статьям, в том числе по факту вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.

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Двое подозреваемых в покупке алкоголя подросткам в Байкальске были задержаны. Об этом сообщает СУ СК РФ по Иркутской области. «Двое подозреваемых в совершении преступления задержаны и допрошены следователями СК», — пишет СК по Иркутской области в официальном telegram-канале. Им вменяется организация вечеринки, на которой находились несовершеннолетние, а также действия, приведшие к трагическим последствиям. В ночь на 28 мая 2025 года в частном доме на территории СНТ «Горный Байкал» в Байкальске произошла трагедия, которая унесла жизни пятерых подростков, включая нападавшего. Еще четверо несовершеннолетних были доставлены в больницу с различными травмами. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по нескольким статьям, в том числе по факту вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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