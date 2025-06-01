В Нижневартовске директор «Детской школы искусств №1» Ирина Чижевская уходит в отставку. Причиной стали многочисленные скандалы в учебном заведении в период ее руководства. Последний случай, когда педагог выбила из рук ученицы именинный пирог, предназначенный другому учителю, стал финальной точкой в череде проблем, сообщил URA.RU источник.
«Проверки в отношении Чижевской завершены. Она уходит в отпуск с 3 июня с последующим увольнением», — уточнил инсайдер.
В середине мая в школе искусств №1 в Нижневартовске концертмейстер-преподаватель вокального отделения Татьяна Новоселова выбила пирог из рук воспитанницы, который предназначался ее коллеге, заслуженному художнику России Сергею Медведеву по случаю именин. Об инциденте рассказали родители воспитанниц школы. «Наши дети шли поздравлять с юбилеем своего любимого заслуженного педагога художественного отделения. Но на пути им повстречался педагог с фортепианного отделения, которого видимо возмутили праздничные свечи, не ей предназначенные. Агрессия и хамство педагога перешли все допустимые границы», — написали родители девочки в соцсетях.
Приносить извинения руководство школы не торопилось и лишь три дня спустя, после личного вмешательства заместителя губернатора ХМАО Елене Майер, Ирина Чижевская записала видео. В нем она принесла извинения за действия подчиненной, рассказала, что проведено служебное расследование, проведена комиссия по этике, а педагог-хамка получила выговор. Чижевская заверила, что подобных ситуаций в учебном заведении она постарается не допустить.
Источники отмечают, что это далеко не первый скандал в вотчине директрисы. «Несмотря на связи в местном и окружном политическом истеблишменте и извинения, ей не удалось сохраниться после скандала благодаря личному вмешательству замгубернатора Югры Майер. У Чижевской до этого инцидента уже было три выговора по итогам предыдущих проверок, в ДШИ-1 до этого было несколько скандалов, но директриса считалась в городе непотопляемой», — добавил инсайдер.
В администрацию Нижневартовска направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.
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