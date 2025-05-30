ВСУ ударили по газонакопительной станции в Енакиево ДНР

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ВСУ ударили по городу в ДНР
ВСУ ударили по городу в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные ударили по газовой накопительной станции в городе Енакиево в ДНР 30 мая. Об этом сообщили представители оперативных служб.

«По газонакопительной станции ударили [в Енакиево]», — рассказал источник. Его слова передает ТАСС.

Предполагается, что атака была осуществлена с помощью беспилотника. Из-за удара на объекте начался пожар. Информации о пострадавших и масштабах повреждений пока не поступало.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 30 мая российские силы ПВО успешно уничтожили 27 беспилотников, запущенных ВСУ, в воздушном пространстве РФ. По данным ведомства, над Белгородской областью было нейтрализовано 15 дронов, тогда как еще 12 аппаратов были сбиты над территорией Курской области.

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Украинские военные ударили по газовой накопительной станции в городе Енакиево в ДНР 30 мая. Об этом сообщили представители оперативных служб. «По газонакопительной станции ударили [в Енакиево]», — рассказал источник. Его слова передает ТАСС. Предполагается, что атака была осуществлена с помощью беспилотника. Из-за удара на объекте начался пожар. Информации о пострадавших и масштабах повреждений пока не поступало. Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 30 мая российские силы ПВО успешно уничтожили 27 беспилотников, запущенных ВСУ, в воздушном пространстве РФ. По данным ведомства, над Белгородской областью было нейтрализовано 15 дронов, тогда как еще 12 аппаратов были сбиты над территорией Курской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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