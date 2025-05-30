Друг Пугачевой ответил Соседову и «решил» судьбу ее замка в Подмосковье

Шоумен Барецкий: из замка Пугачевой пора сделать крематорий
© Служба новостей «URA.RU»
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Алла Пугачева оставила в России шестиэтажный замок
Алла Пугачева оставила в России шестиэтажный замок Фото:

Замок уехавшей из России Аллы Пугачевой не должен стоять без дела. Музыкальный критик Сергей Соседов предложил сделать из шестиэтажной постройки детский дом, а друг певицы Стас Барецкий убежден: у замка плохая энергетика для детей. В разговоре с URA.RU шоумен и президент Союза профессиональных ритуальных агентов рассказал о своих планах на замок.

«Так как Алла не возвращается в Россию, на днях приступим к строительству морга и крематория в замке Пугачевой!» — решительно настроен собеседник агентства.

В разговоре с URA.RU концертный директор Пугачевой Елена Чупракова уклонилась от прямого вопроса о том, вернется ли артистка в Подмосковную деревню Грязь этим летом. По словам представителя звезды, она не хочет ничего комментировать о жизни и планах Пугачевой. Не стала Чупракова реагировать и на новости о том, что Минюст отказался вносить Аллу Борисовну в список иноагентов.

Барецкий же считает, что это логично: никакого включения певицы в этот список не будет. «Конечно, ее не признают иноагентом. Это такой масштаб народной артистки! Она была звездой Советского Союза. Поэтому речи об этом идти и не может».

Стас призывает «не ставить крест» на Пугачевой и посмотреть, как будут дальше развиваться события.

Алла Пугачева с семьей уже три года живет на Кипре и в Израиле. Летом певица предпочитает быть в Латвии — там для нее комфортен климат.

Ранее URA.RU писало, во сколько обойдется ремонт заброшенного замка Пугачевой.

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Замок уехавшей из России Аллы Пугачевой не должен стоять без дела. Музыкальный критик Сергей Соседов предложил сделать из шестиэтажной постройки детский дом, а друг певицы Стас Барецкий убежден: у замка плохая энергетика для детей. В разговоре с URA.RU шоумен и президент Союза профессиональных ритуальных агентов рассказал о своих планах на замок. В разговоре с URA.RU концертный директор Пугачевой Елена Чупракова уклонилась от прямого вопроса о том, вернется ли артистка в Подмосковную деревню Грязь этим летом. По словам представителя звезды, она не хочет ничего комментировать о жизни и планах Пугачевой. Не стала Чупракова реагировать и на новости о том, что Минюст отказался вносить Аллу Борисовну в список иноагентов. Барецкий же считает, что это логично: никакого включения певицы в этот список не будет. «Конечно, ее не признают иноагентом. Это такой масштаб народной артистки! Она была звездой Советского Союза. Поэтому речи об этом идти и не может». Стас призывает «не ставить крест» на Пугачевой и посмотреть, как будут дальше развиваться события. Алла Пугачева с семьей уже три года живет на Кипре и в Израиле. Летом певица предпочитает быть в Латвии — там для нее комфортен климат. Ранее URA.RU писало, во сколько обойдется ремонт заброшенного замка Пугачевой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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