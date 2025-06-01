Резервный поезд с пассажирами отправили из Брянска в Москву

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Резервный поезд с пассажирами из Брянска прибудет в Москву примерно в 10:40 по местному времени
Резервный поезд с пассажирами из Брянска прибудет в Москву примерно в 10:40 по местному времени Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Резервный поезд №902 с пассажирами из Брянска, которые были вынуждены сойти с маршрута из-за обрушения моста, отправился в Москву. Об этом сообщили в Московской железной дороге (МЖД). Там уточнили, что состав прибудет на Киевский вокзал к 10:40 по местному времени.

«Резервный поезд №902 с пассажирами отправлен из Брянска в Москву в 05:01. Он проследует с остановками поезда №86 Климов — Москва. Прибытие на Киевский вокзал ожидается ориентировочно в 10:40», — сообщили в telegram-канале ведомства. В МЖД пояснили, что решение об отправке дополнительного поезда было принято для обеспечения перевозки пассажиров.

В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост прямо на пассажирский поезд Климов-Москва. В результате погибли семь человек, еще 69 пострадали. По данным властей, причиной аварии стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта, в результате чего пассажирам потребовалась дополнительная перевозка до столицы. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Резервный поезд №902 с пассажирами из Брянска, которые были вынуждены сойти с маршрута из-за обрушения моста, отправился в Москву. Об этом сообщили в Московской железной дороге (МЖД). Там уточнили, что состав прибудет на Киевский вокзал к 10:40 по местному времени. «Резервный поезд №902 с пассажирами отправлен из Брянска в Москву в 05:01. Он проследует с остановками поезда №86 Климов — Москва. Прибытие на Киевский вокзал ожидается ориентировочно в 10:40», — сообщили в telegram-канале ведомства. В МЖД пояснили, что решение об отправке дополнительного поезда было принято для обеспечения перевозки пассажиров. В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост прямо на пассажирский поезд Климов-Москва. В результате погибли семь человек, еще 69 пострадали. По данным властей, причиной аварии стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта, в результате чего пассажирам потребовалась дополнительная перевозка до столицы. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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