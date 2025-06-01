В Курской области обрушился железнодорожный мост

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате обрушения моста часть локомотива рухнула на проезжую часть
В результате обрушения моста часть локомотива рухнула на проезжую часть Фото:

В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области обрушился железнодорожный мост на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка. Во время происшествия по мосту следовал грузовой локомотив, часть состава упала на проходящую под ним автомобильную дорогу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что после падения части поезда началось возгорание тепловоза, которое пожарные быстро ликвидировали. По его словам, на месте инцидента сейчас работают оперативные службы. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Хинштейн уточнил, что в результате инцидента один из машинистов получил травмы ног, вся локомотивная бригада доставлена в больницу. Он подчеркнул, что движение по автодороге под мостом перекрыто, транспорт направлен в объезд. Причины происшествия, по его словам, пока устанавливаются, ситуация находится под контролем. 

Ранее в ночь на 1 июня в Брянской области также произошло обрушение автомобильного моста на железнодорожные пути в момент прохождения пассажирского поезда «Климов — Москва», что привело к гибели семи человек и десяткам пострадавших. Следственные органы рассматривают возможный подрыв как причину катастрофы, проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области обрушился железнодорожный мост на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка. Во время происшествия по мосту следовал грузовой локомотив, часть состава упала на проходящую под ним автомобильную дорогу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. «Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что после падения части поезда началось возгорание тепловоза, которое пожарные быстро ликвидировали. По его словам, на месте инцидента сейчас работают оперативные службы. Все пострадавшие доставлены в больницы. Хинштейн уточнил, что в результате инцидента один из машинистов получил травмы ног, вся локомотивная бригада доставлена в больницу. Он подчеркнул, что движение по автодороге под мостом перекрыто, транспорт направлен в объезд. Причины происшествия, по его словам, пока устанавливаются, ситуация находится под контролем.  Ранее в ночь на 1 июня в Брянской области также произошло обрушение автомобильного моста на железнодорожные пути в момент прохождения пассажирского поезда «Климов — Москва», что привело к гибели семи человек и десяткам пострадавших. Следственные органы рассматривают возможный подрыв как причину катастрофы, проводится проверка всех обстоятельств происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...