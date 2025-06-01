Богомаз уточнил информацию по пострадавшим после обрушения моста

Богомаз: 47 человек пострадали при обрушении моста в Брянской области
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Богомаз сообщил, что трое человек находятся в тяжелом состоянии после ЧП на мосту
Богомаз сообщил, что трое человек находятся в тяжелом состоянии после ЧП на мосту Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился на пассажирских поезд в Брянской области

В Брянской области в результате обрушения моста в Выгоничском районе пострадали 47 человек, включая троих детей. Об этом утром сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Госпитализированы 47 человек, в том числе трое детей», — отметил Богомаз в своем telegram-канале. По словам главы региона, из числа пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии, среди них — один ребенок. Он отметил, что всем им оказывается медицинская помощь. 

Обрушение моста произошло в ночь на 1 июня, когда автомобильный мост рухнул на железнодорожные пути в момент прохождения пассажирского поезда Климов — Москва. По данным властей, причиной аварии могло стать незаконное вмешательство в деятельность транспорта. К ликвидации последствий привлекли около 180 специалистов и 60 единиц техники.

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В Брянской области в результате обрушения моста в Выгоничском районе пострадали 47 человек, включая троих детей. Об этом утром сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Госпитализированы 47 человек, в том числе трое детей», — отметил Богомаз в своем telegram-канале. По словам главы региона, из числа пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии, среди них — один ребенок. Он отметил, что всем им оказывается медицинская помощь.  Обрушение моста произошло в ночь на 1 июня, когда автомобильный мост рухнул на железнодорожные пути в момент прохождения пассажирского поезда Климов — Москва. По данным властей, причиной аварии могло стать незаконное вмешательство в деятельность транспорта. К ликвидации последствий привлекли около 180 специалистов и 60 единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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