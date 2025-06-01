«Подпрыгнуло полпоселка»: очевидцы рассказали о крушении моста под Брянском

В момент подрыва моста в Брянской области раздались два громких звука
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Жители поселка Брянской области заявили, что мост был в отличном состоянии
Жители поселка Брянской области заявили, что мост был в отличном состоянии Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В момент подрыва моста в Брянской области раздались два громких звука, после чего «подпрыгнуло полпоселка». Об этом сообщил местный житель Юрий. 

«В поселке было слышно два громких звука, напоминающих взрыв, так что подпрыгнуло полпоселка», — заявил Юрий в интервью aif.ru. Другая местная жительница Нина отметила, что мост был в отличном состоянии и никто не обсуждал его закрытие или ремонт.

Некоторые отметили, что авария произошла неожиданно, так как официальных уведомлений о ремонте или закрытии моста ранее не было. По их словам, мост был рассчитан на проезд крупногабаритного транспорта.

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост в момент прохождения под ним пассажирского поезда №86 «Климов — Москва». По словам губернатора региона Александра Богомаза, мост был подорван. В результате пострадали 66 человек, из них 47 госпитализированы, включая восьмимесячного малыша, который находится в тяжелом состоянии. На месте сейчас работают оперативные службы. Движение временно приостановлено. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU,

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В момент подрыва моста в Брянской области раздались два громких звука, после чего «подпрыгнуло полпоселка». Об этом сообщил местный житель Юрий.  «В поселке было слышно два громких звука, напоминающих взрыв, так что подпрыгнуло полпоселка», — заявил Юрий в интервью aif.ru. Другая местная жительница Нина отметила, что мост был в отличном состоянии и никто не обсуждал его закрытие или ремонт. Некоторые отметили, что авария произошла неожиданно, так как официальных уведомлений о ремонте или закрытии моста ранее не было. По их словам, мост был рассчитан на проезд крупногабаритного транспорта. В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост в момент прохождения под ним пассажирского поезда №86 «Климов — Москва». По словам губернатора региона Александра Богомаза, мост был подорван. В результате пострадали 66 человек, из них 47 госпитализированы, включая восьмимесячного малыша, который находится в тяжелом состоянии. На месте сейчас работают оперативные службы. Движение временно приостановлено. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU,
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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