«Подпрыгнуло полпоселка»: очевидцы рассказали о крушении моста под Брянском

В момент подрыва моста в Брянской области раздались два громких звука, после чего «подпрыгнуло полпоселка». Об этом сообщил местный житель Юрий.
«В поселке было слышно два громких звука, напоминающих взрыв, так что подпрыгнуло полпоселка», — заявил Юрий в интервью aif.ru. Другая местная жительница Нина отметила, что мост был в отличном состоянии и никто не обсуждал его закрытие или ремонт.
Некоторые отметили, что авария произошла неожиданно, так как официальных уведомлений о ремонте или закрытии моста ранее не было. По их словам, мост был рассчитан на проезд крупногабаритного транспорта.
В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост в момент прохождения под ним пассажирского поезда №86 «Климов — Москва». По словам губернатора региона Александра Богомаза, мост был подорван. В результате пострадали 66 человек, из них 47 госпитализированы, включая восьмимесячного малыша, который находится в тяжелом состоянии. На месте сейчас работают оперативные службы. Движение временно приостановлено. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU,
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.