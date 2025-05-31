31 мая 2025
30 мая 2025

Более 70 летних лагерей начнут свою работу на Ямале

© Служба новостей «URA.RU»
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На территории Ямала будут работать 72 лагеря
На территории Ямала будут работать 72 лагеря Фото:

Летние пришкольные лагеря на Ямале начинают свою работу: в первую смену отдохнуть смогут более пяти тысяч детей. Всего в текущем году 72 лагеря примут 7,2 тысячи юных жителей округа, сообщили в окружном департаменте образования.

«В первую смену в пришкольных лагерях смогут отдохнуть более 5 000 детей, научиться новому и найти друзей. Всего этим летом 72 лагеря примут 7 200 юных ямальцев», — подчеркнули в telegram-канале ведомства.

Особое внимание организаторы уделили младшим школьникам: около тысячи из них научатся плаванию. Для ребят предусмотрены тематические смены — патриотические, спортивные, туристические и лидерские программы, а также мероприятия, посвященные Году Героев.

Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выделено две тысячи мест. Лагеря открылись во всех муниципалитетах округа, наибольшее количество смен организовано в Лабытнанги, Пуровском районе, Ноябрьске и Ямальском районе.

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Летние пришкольные лагеря на Ямале начинают свою работу: в первую смену отдохнуть смогут более пяти тысяч детей. Всего в текущем году 72 лагеря примут 7,2 тысячи юных жителей округа, сообщили в окружном департаменте образования. «В первую смену в пришкольных лагерях смогут отдохнуть более 5 000 детей, научиться новому и найти друзей. Всего этим летом 72 лагеря примут 7 200 юных ямальцев», — подчеркнули в telegram-канале ведомства. Особое внимание организаторы уделили младшим школьникам: около тысячи из них научатся плаванию. Для ребят предусмотрены тематические смены — патриотические, спортивные, туристические и лидерские программы, а также мероприятия, посвященные Году Героев. Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выделено две тысячи мест. Лагеря открылись во всех муниципалитетах округа, наибольшее количество смен организовано в Лабытнанги, Пуровском районе, Ноябрьске и Ямальском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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