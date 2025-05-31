Более 70 летних лагерей начнут свою работу на Ямале

Летние пришкольные лагеря на Ямале начинают свою работу: в первую смену отдохнуть смогут более пяти тысяч детей. Всего в текущем году 72 лагеря примут 7,2 тысячи юных жителей округа, сообщили в окружном департаменте образования.
«В первую смену в пришкольных лагерях смогут отдохнуть более 5 000 детей, научиться новому и найти друзей. Всего этим летом 72 лагеря примут 7 200 юных ямальцев», — подчеркнули в telegram-канале ведомства.
Особое внимание организаторы уделили младшим школьникам: около тысячи из них научатся плаванию. Для ребят предусмотрены тематические смены — патриотические, спортивные, туристические и лидерские программы, а также мероприятия, посвященные Году Героев.
Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выделено две тысячи мест. Лагеря открылись во всех муниципалитетах округа, наибольшее количество смен организовано в Лабытнанги, Пуровском районе, Ноябрьске и Ямальском районе.
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