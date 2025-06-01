МЖД: в Брянской области обнаружено повреждение пути, пострадавших нет

В Брянской области на перегоне Унеча — Жеча обнаружены повреждения железнодорожных путей, сообщили в Московских железных дорогах (МЖД). Сейчас движение пригородных и пассажирских поездов на этом участке временно приостановили.
«Сегодня в 10:52 на участке Унеча — Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути», — заявили в филиале ОАО «РЖД» в telegram-канале. Отмечается, что раненых при этом не зафиксировано.
Ранее источники телеканала РЕН ТВ сообщали, что на этом участке произошел еще один подрыв. В этот момент по железнодорожным путям следовал путеизмерительный поезд.
Первый подрыв произошел в ночь на 1 июня: на поезд №86 «Климов — Москва» обрушился автомобильный мост, под которым ехал состав. Пострадал 71 человек, еще семеро погибли. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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