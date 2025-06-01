Жители Сибири сняли рой атакующих вражеских дронов, началась эвакуация. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Появились видео атаки дронов
Появились видео атаки дронов Фото:

Жители Иркутской области сняли рой атакующих вражеских дронов. Сибиряки заявляют, что им было очень страшно в момент пролета и атаки БПЛА. Как рассказала URA.RU читательница, военные начали эвакуировать местных жителей. 

"Муж сестры в поселке Средний служит. Идет усиление. Мирных жителей эвакуируют из опасных районов, трассы перекрыли", — рассказала URA.RU читательница.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее призвал жителей не поддаваться панике из-за распространяющейся в соцсетях противоречивой информации о взрывах в Усольском районе. По его словам, инцидент связан с атакой беспилотников на военную часть в поселке Средний, которая осуществлялась.  

Кобзев подчеркнул, что источник запуска дронов — грузовая фура — уже блокирован силовиками. Точное количество использованных БПЛА пока устанавливается. На месте работают сотрудники ФСБ, МЧС и Росгвардии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Иркутской области сняли рой атакующих вражеских дронов. Сибиряки заявляют, что им было очень страшно в момент пролета и атаки БПЛА. Как рассказала URA.RU читательница, военные начали эвакуировать местных жителей.  "Муж сестры в поселке Средний служит. Идет усиление. Мирных жителей эвакуируют из опасных районов, трассы перекрыли", — рассказала URA.RU читательница. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее призвал жителей не поддаваться панике из-за распространяющейся в соцсетях противоречивой информации о взрывах в Усольском районе. По его словам, инцидент связан с атакой беспилотников на военную часть в поселке Средний, которая осуществлялась.   Кобзев подчеркнул, что источник запуска дронов — грузовая фура — уже блокирован силовиками. Точное количество использованных БПЛА пока устанавливается. На месте работают сотрудники ФСБ, МЧС и Росгвардии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...