Жители Иркутской области сняли рой атакующих вражеских дронов. Сибиряки заявляют, что им было очень страшно в момент пролета и атаки БПЛА. Как рассказала URA.RU читательница, военные начали эвакуировать местных жителей.
"Муж сестры в поселке Средний служит. Идет усиление. Мирных жителей эвакуируют из опасных районов, трассы перекрыли", — рассказала URA.RU читательница.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее призвал жителей не поддаваться панике из-за распространяющейся в соцсетях противоречивой информации о взрывах в Усольском районе. По его словам, инцидент связан с атакой беспилотников на военную часть в поселке Средний, которая осуществлялась.
Кобзев подчеркнул, что источник запуска дронов — грузовая фура — уже блокирован силовиками. Точное количество использованных БПЛА пока устанавливается. На месте работают сотрудники ФСБ, МЧС и Росгвардии.
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