01 июня 2025

В украинских СМИ появились фото челябинского склада с дронами

На Украине опубликовали снимки челябинского склада с дронами
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский склад использовался для сборки атаковавших российские регионы дронов, считают источники (архивное фото)
Челябинский склад использовался для сборки атаковавших российские регионы дронов, считают источники (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области 1 июня 2025 года

Часть дронов, атаковавших российские регионы 1 июня, могли собирать в Челябинске. Об этом сообщает telegram-канал «Война с фейками».

«С помощью OSINT и внимательного изучения фото мы геолоцировали склад, на котором собирали дроны, использованные при атаках на российские аэродромы. Этот склад находится в четырех километрах от центра Челябинска», — говорится в сообщении.

Авторы изучили снимки с украинскими СМИ, где видны детали складского помещения с краном-балкой. Такое же помещение, с идентичным краном, окнами и зеленой шторой ранее сдавалось в аренду за 350 тысяч рублей в месяц в Челябинске по адресу: Свердловский тракт, 28а. В интернете сохранились снимки помещения, размещенные в объявлении. Объявления были выложено на сайтах недвижимости «Циан» и «N1». В настоящее время объявления перемещены в архив. 

В правоохранительных органах пока это сообщение не комментируют. Собеседник URA.RU предположил, что фото, которое использовали в украинских СМИ, могли просто скачать с интернета. Источники URA.RU пока не подтверждают эту информацию.

1 июня ВСУ атаковали военные аэродромы сразу в пяти регионах России — в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Все возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.

Несколько участников терактов задержаны. Один из грузовиков, перевозивший дроны, ворвался в Амурской области. У фуры были челябинские номера.

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Часть дронов, атаковавших российские регионы 1 июня, могли собирать в Челябинске. Об этом сообщает telegram-канал «Война с фейками». «С помощью OSINT и внимательного изучения фото мы геолоцировали склад, на котором собирали дроны, использованные при атаках на российские аэродромы. Этот склад находится в четырех километрах от центра Челябинска», — говорится в сообщении. Авторы изучили снимки с украинскими СМИ, где видны детали складского помещения с краном-балкой. Такое же помещение, с идентичным краном, окнами и зеленой шторой ранее сдавалось в аренду за 350 тысяч рублей в месяц в Челябинске по адресу: Свердловский тракт, 28а. В интернете сохранились снимки помещения, размещенные в объявлении. Объявления были выложено на сайтах недвижимости «Циан» и «N1». В настоящее время объявления перемещены в архив.  В правоохранительных органах пока это сообщение не комментируют. Собеседник URA.RU предположил, что фото, которое использовали в украинских СМИ, могли просто скачать с интернета. Источники URA.RU пока не подтверждают эту информацию. 1 июня ВСУ атаковали военные аэродромы сразу в пяти регионах России — в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Все возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Несколько участников терактов задержаны. Один из грузовиков, перевозивший дроны, ворвался в Амурской области. У фуры были челябинские номера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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