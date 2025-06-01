01 июня 2025

Зеленский не стал скрывать причастность Киева к теракту в России

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Зеленский признался, что теракты подготавливались СБУ
Зеленский признался, что теракты подготавливались СБУ Фото:
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БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области 1 июня 2025 года

Украина ответственна за теракт против аэродромов в России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Украина запустила беспилотники в Сибири 1 июня, в результате чего атаки подверглись аэродромы в пяти регионах РФ.

«Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней с начала планирования до эффективной реализации», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

В нескольких регионах России 1 июня были запущены дроны из фур. Как сообщали в Минобороны, ВСУ совершили теракт с применением FPV-дронов. Ведомство назвало произошедшее терактом, подготовленным Украиной. По данным Минобороны, дроны были запущены с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов.

Первая атака беспилотников ВСУ на территорию Сибири расценивается как попытка давления и шантажа со стороны Киева. Об этом ранее заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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Украина ответственна за теракт против аэродромов в России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Украина запустила беспилотники в Сибири 1 июня, в результате чего атаки подверглись аэродромы в пяти регионах РФ. «Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней с начала планирования до эффективной реализации», — написал Зеленский в своем telegram-канале. В нескольких регионах России 1 июня были запущены дроны из фур. Как сообщали в Минобороны, ВСУ совершили теракт с применением FPV-дронов. Ведомство назвало произошедшее терактом, подготовленным Украиной. По данным Минобороны, дроны были запущены с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов. Первая атака беспилотников ВСУ на территорию Сибири расценивается как попытка давления и шантажа со стороны Киева. Об этом ранее заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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