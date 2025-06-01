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30 мая 2025

В Новом Уренгое на летнюю подработку устроятся 850 школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники Нового Уренгоя будут работать на благо города
Школьники Нового Уренгоя будут работать на благо города Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 1 июня стартовала летняя трудовая кампания для подростков. В этом году количество трудовых смен увеличили до четырех, что позволит подрабатывать 850 школьникам, сообщил глава города Антон Колодин.

«Вижу — настрой позитивный, к работе ребята готовы...В этом году увеличили количество трудовых смен до четырех. Это позволит большему количеству подростков поработать. Всего этим летом 850 ребят будут трудиться на благо нашего любимого города», — написал Колодин в своем telegram-канале.

На благо Нового Уренгоя подростки будут работать посредством уборки городских территорий и прибрежных зон, а также озеленения. Специально для них уже подготовлена новая экипировка в юбилейном стиле. Колодин пообещал присоединиться к школьникам в один из дней, а также пожелал хорошо поработать, найти новых друзей и не забывать об отдыхе.

Подростки Салехарда (ЯНАО) смогут зарабатывать 87,8 тысячи рублей в месяц, подрабатывая в летние каникулы. Условие получения такой зарплаты — полностью отработанный месяц.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 1 июня стартовала летняя трудовая кампания для подростков. В этом году количество трудовых смен увеличили до четырех, что позволит подрабатывать 850 школьникам, сообщил глава города Антон Колодин. «Вижу — настрой позитивный, к работе ребята готовы...В этом году увеличили количество трудовых смен до четырех. Это позволит большему количеству подростков поработать. Всего этим летом 850 ребят будут трудиться на благо нашего любимого города», — написал Колодин в своем telegram-канале. На благо Нового Уренгоя подростки будут работать посредством уборки городских территорий и прибрежных зон, а также озеленения. Специально для них уже подготовлена новая экипировка в юбилейном стиле. Колодин пообещал присоединиться к школьникам в один из дней, а также пожелал хорошо поработать, найти новых друзей и не забывать об отдыхе. Подростки Салехарда (ЯНАО) смогут зарабатывать 87,8 тысячи рублей в месяц, подрабатывая в летние каникулы. Условие получения такой зарплаты — полностью отработанный месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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