В Новом Уренгое на летнюю подработку устроятся 850 школьников

В Новом Уренгое (ЯНАО) 1 июня стартовала летняя трудовая кампания для подростков. В этом году количество трудовых смен увеличили до четырех, что позволит подрабатывать 850 школьникам, сообщил глава города Антон Колодин.
«Вижу — настрой позитивный, к работе ребята готовы...В этом году увеличили количество трудовых смен до четырех. Это позволит большему количеству подростков поработать. Всего этим летом 850 ребят будут трудиться на благо нашего любимого города», — написал Колодин в своем telegram-канале.
На благо Нового Уренгоя подростки будут работать посредством уборки городских территорий и прибрежных зон, а также озеленения. Специально для них уже подготовлена новая экипировка в юбилейном стиле. Колодин пообещал присоединиться к школьникам в один из дней, а также пожелал хорошо поработать, найти новых друзей и не забывать об отдыхе.
Подростки Салехарда (ЯНАО) смогут зарабатывать 87,8 тысячи рублей в месяц, подрабатывая в летние каникулы. Условие получения такой зарплаты — полностью отработанный месяц.
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