Сильнейшая буря на Солнце: 3 июня Землю снова ждет удар

В начале июня на Солнце произошли мощнейшие вспышки, и уже 2 июня Землю накрыл магнитный шторм почти восьмибалльной силы. Это рекордный удар по геомагнитному полю, который почувствовали миллионы. Но расслабляться рано: по прогнозам ученых, буря продолжится на следующий день. Что будет 3 июня 2025 — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в июне 2025
Июнь начался с космической аномалии — на Землю обрушились рекордные выбросы солнечной плазмы. Утром 1 июня приборы зафиксировали скорость солнечного ветра более 1000 км/с. Это один из самых высоких показателей в истории наблюдений. Температура выброса превысила два миллиона градусов — в 20 раз выше нормы. По словам ученых из ИКИ и ИСЗФ, ситуация настолько нестандартная, что «трудно даже понять, что происходит». Уже 2 июня произошел магнитный шторм почти восьмого уровня. И это не предел.
Прогноз магнитных бурь на 3 июня 2025
Во вторник вероятность магнитной бури очень высока — 80%. Это серьезный показатель, который фиксируется нечасто. Геомагнитный индекс в течение дня будет держаться около 5 баллов, а пик активности — с полуночи до 10 утра, когда ожидаются пять «красных» баллов. Кроме того, сохраняется вероятность (15%) так называемой возбужденной магнитосферы — когда организм реагирует, даже если официально бури нет. Метеозависимые люди могут почувствовать упадок сил, головные боли, бессонницу, скачки давления и тревожность.
Прогноз магнитных бурь на месяц
По данным ученых, текущий шторм затянется как минимум до 3 июня включительно. Затем с 4 по 6 июня ожидается «отголосок» бури — магнитосфера останется возбужденной. Спокойная неделя продлится с 7 по 13 июня, после чего 14 числа ожидается новая геомагнитная атака.
Следующая волна магнитной активности придет в конце месяца: 24–25 июня ученые прогнозируют «красный» уровень геомагнитной активности. После этого, до 28 июня, Земля останется в возбужденном состоянии. Прогнозы на такой длительный срок могут быть неточными, поэтому метеочувствительным людям лучше регулярно отслеживать обстановку. Но надо помнить: прогноз предварительный, все может измениться за пару часов.
Атмосферное давление в городах
Дополнительную нагрузку на организм оказывает нестабильное атмосферное давление. В Москве оно сегодня — 744 мм рт. ст., в Санкт-Петербурге — 754 мм рт. ст. Оба показателя ниже нормы (760 мм). Особенно в столице это может ощущаться как слабость, сонливость, нарушение концентрации и головные боли. При этом понижение давления усиливает эффект от магнитных бурь, особенно у людей с сосудистыми нарушениями и метеочувствительностью.
Как защититься от магнитных бурь
Медики советуют метеозависимым людям соблюдать следующие рекомендации в дни магнитной активности:
- пить больше воды (обезвоживание усиливает сосудистую нагрузку);
- ограничить кофе, крепкий чай, алкоголь;
- не перегружать себя физически и эмоционально;
- спать не менее семи-восьми часов, желательно по режиму;
- принимать магний, омега-3, витамины группы B (по согласованию с врачом);
- использовать контрастный душ, чтобы нормализовать сосудистый тонус;
- при ухудшении самочувствия — держать под рукой назначенные препараты от давления и головной боли.
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