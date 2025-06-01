Челябинские пляжи штурмуют тысячи горожан: названы самые посещаемые

В Челябинске на прошлой неделе девять муниципальных пляжей посетили более десяти тысяч человек. Самыми популярными стали пляжи по улице Черничной в Чурилово, городской пляж у плотины и на улице Новороссийской, рассказал заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.
«За прошедшую неделю более десяти тысяч человек посетили девять муниципальные пляжи. Самые активные точки — это пляж на улице Черничной в Чурилово, городской пляж возле плотины на Шершневском водохранилище и пляж на улице Новороссийской», — сообщил Астахов на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Спортивные и детские площадки на муниципальных пляжах Челябинска в ближайшее время дооснастят, появятся также дополнительные места для размещения людей. Конкурсные процедуры на проведение данных работ в мэрии проведут в ближайшее время, добавил Астахов.
Глава Челябинска Алексей Лошкин ранее поручил главам районов усилить меры безопасности не только на муниципальных, но и на частных пляжах города. Такое заявление сделано на аппаратном совещании в мэрии, сообщает корреспондент URA.RU.
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