01 июня 2025

Челябинские пляжи штурмуют тысячи горожан: названы самые посещаемые

Челябинские пляжи на прошлой неделе посетили более 10 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинские пляжи в жаркую неделю пользовались огромной популярностью у горожан
Челябинские пляжи в жаркую неделю пользовались огромной популярностью у горожан Фото:

В Челябинске на прошлой неделе девять муниципальных пляжей посетили более десяти тысяч человек. Самыми популярными стали пляжи по улице Черничной в Чурилово, городской пляж у плотины и на улице Новороссийской, рассказал заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU. 

«За прошедшую неделю более десяти тысяч человек посетили девять муниципальные пляжи. Самые активные точки — это пляж на улице Черничной в Чурилово, городской пляж возле плотины на Шершневском водохранилище и пляж на улице Новороссийской», — сообщил Астахов на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. 

Спортивные и детские площадки на муниципальных пляжах Челябинска в ближайшее время дооснастят, появятся также дополнительные места для размещения людей. Конкурсные процедуры на проведение данных работ в мэрии проведут в ближайшее время, добавил Астахов. 

Глава Челябинска Алексей Лошкин ранее поручил главам районов усилить меры безопасности не только на муниципальных, но и на частных пляжах города. Такое заявление сделано на аппаратном совещании в мэрии, сообщает корреспондент URA.RU.

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В Челябинске на прошлой неделе девять муниципальных пляжей посетили более десяти тысяч человек. Самыми популярными стали пляжи по улице Черничной в Чурилово, городской пляж у плотины и на улице Новороссийской, рассказал заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.  «За прошедшую неделю более десяти тысяч человек посетили девять муниципальные пляжи. Самые активные точки — это пляж на улице Черничной в Чурилово, городской пляж возле плотины на Шершневском водохранилище и пляж на улице Новороссийской», — сообщил Астахов на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.  Спортивные и детские площадки на муниципальных пляжах Челябинска в ближайшее время дооснастят, появятся также дополнительные места для размещения людей. Конкурсные процедуры на проведение данных работ в мэрии проведут в ближайшее время, добавил Астахов.  Глава Челябинска Алексей Лошкин ранее поручил главам районов усилить меры безопасности не только на муниципальных, но и на частных пляжах города. Такое заявление сделано на аппаратном совещании в мэрии, сообщает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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