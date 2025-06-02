Фидан заявил о желании участвовать в переговорах России и Украины

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Участие Фидана подчеркивает стремление Анкары сыграть более активную роль в урегулировании конфликта
Участие Фидана подчеркивает стремление Анкары сыграть более активную роль в урегулировании конфликта Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

К переговорам России и Украины в Стамбуле намерен подключиться глава МИД Турции Хакан Фидан. Об этом сообщает турецкий дипломатический источник.

«Планирует подключиться», — передает источник РИА Новости. Участие Фидана подчеркивает стремление Анкары сыграть более активную роль в урегулировании конфликта между двумя странами.

Во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня 2025 года запланирована новая встреча делегаций России и Украины. В российскую делегацию входят помощник президента РФ Владимир Мединский (глава делегации), заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Встреча назначена на 13:00 по московскому времени. Стороны намерены обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.

Ранее президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Первая встреча делегаций в Стамбуле прошла 16 мая и длилась почти два часа, однако тогда стороны ограничились обменом позициями и договорились подготовить документы с видением возможного прекращения огня.

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К переговорам России и Украины в Стамбуле намерен подключиться глава МИД Турции Хакан Фидан. Об этом сообщает турецкий дипломатический источник. «Планирует подключиться», — передает источник РИА Новости. Участие Фидана подчеркивает стремление Анкары сыграть более активную роль в урегулировании конфликта между двумя странами. Во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня 2025 года запланирована новая встреча делегаций России и Украины. В российскую делегацию входят помощник президента РФ Владимир Мединский (глава делегации), заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Встреча назначена на 13:00 по московскому времени. Стороны намерены обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу. Ранее президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Первая встреча делегаций в Стамбуле прошла 16 мая и длилась почти два часа, однако тогда стороны ограничились обменом позициями и договорились подготовить документы с видением возможного прекращения огня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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