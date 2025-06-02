Суд огласил приговор оперу-герою из Нижнего Тагила, который внезапно попал в карцер

Суд признал виновным экс-полицейского Белоконного из Нижнего Тагила

02 июня 2025 в 15:47 Размер текста - 17 +

Руслан Белоконный известен раскрытием сложных преступлений Фото: соцсети Руслана Белоконного Бывшего оперуполномоченного из Нижнего Тагила Руслана Белоконного признали виновным в превышении должностных полномочий и фальсификации. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. «Ему назначено наказание в видео принудительных работ на срок год и десять месяцев с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Белоконного отпустили из-под стражи в зале суда. Второму подсудимому назначили исправительные работы на год и 11 месяцев», — сказали в инстанции. Оба свою вину не признали. Эпизод, после которого на Белоконного обрушилось обвинение, произошел в 2020 году. Тогда он отвез на освидетельствование хоккейного тренера Алексея Атанасова, задержанного во время празднования дня рождения. Результаты экспертизы ничего не показали, Белоконного и троих его коллег обвинили в сговоре с целью подмены анализов. Новость по теме «Причиняют боль и страдания»: опера-героя из Нижнего Тагила бросили в карцер Уже в суде выяснилось, что врачи могли легко перепутать людей, потому что толком не сверяли личности. Первое разбирательство шло три года. В сентябре 2023 года Белоконному назначили два года исправительных работ. Спустя четыре месяца облсуд отменил приговор и направил дело на второй круг. Сам он считает, что его преследование связано с конфликтом с полицейским руководством, которое он не боялся критиковать за просчеты. Во время нового судебного разбирательства Белоконного удалили до стадии прений. Он считает решение необоснованным. После этого его объявили в розыск из-за неявки в суд. Белоконный уверяет, что не скрывался от органов и жил обычной жизнью. Апелляция поддержала решение суда первой инстанции, 3 апреля Руслана отправили в СИЗО, позднее он попал в карцер. Белоконный известен тем, что раскрыл несколько сложных и запутанных преступлений. Одним из таких стало дело об убийстве 16-летнего подростка, которое не могли распутать 17 лет. В свободное время опер в одиночку искал зацепки — и нашел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего оперуполномоченного из Нижнего Тагила Руслана Белоконного признали виновным в превышении должностных полномочий и фальсификации. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. «Ему назначено наказание в видео принудительных работ на срок год и десять месяцев с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Белоконного отпустили из-под стражи в зале суда. Второму подсудимому назначили исправительные работы на год и 11 месяцев», — сказали в инстанции. Оба свою вину не признали. Эпизод, после которого на Белоконного обрушилось обвинение, произошел в 2020 году. Тогда он отвез на освидетельствование хоккейного тренера Алексея Атанасова, задержанного во время празднования дня рождения. Результаты экспертизы ничего не показали, Белоконного и троих его коллег обвинили в сговоре с целью подмены анализов. Уже в суде выяснилось, что врачи могли легко перепутать людей, потому что толком не сверяли личности. Первое разбирательство шло три года. В сентябре 2023 года Белоконному назначили два года исправительных работ. Спустя четыре месяца облсуд отменил приговор и направил дело на второй круг. Сам он считает, что его преследование связано с конфликтом с полицейским руководством, которое он не боялся критиковать за просчеты. Во время нового судебного разбирательства Белоконного удалили до стадии прений. Он считает решение необоснованным. После этого его объявили в розыск из-за неявки в суд. Белоконный уверяет, что не скрывался от органов и жил обычной жизнью. Апелляция поддержала решение суда первой инстанции, 3 апреля Руслана отправили в СИЗО, позднее он попал в карцер. Белоконный известен тем, что раскрыл несколько сложных и запутанных преступлений. Одним из таких стало дело об убийстве 16-летнего подростка, которое не могли распутать 17 лет. В свободное время опер в одиночку искал зацепки — и нашел.