«Причиняют боль и страдания»: опера-героя из Нижнего Тагила бросили в карцер

Бывшего оперуполномоченного Белоконного из Тагила посадили в карцер после ареста

18 апреля 2025 в 08:50 Размер текста - 17 +

Руслан Белоконный проходит обвиняемым по уголовному делу Фото: страница Руслана Белоконного в VK Бывшего оперуполномоченного из Нижнего Тагила Руслана Белоконного, известного по раскрытию сложных преступлений, посадили в карцер в помещении, которое функционирует в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) при ИК-13. Его защита направила жалобу на имя директора ФСИН РФ Аркадия Гостева (копия есть в распоряжении URA.RU). В карцер Белоконного определили 15 апреля — после того, как он якобы совершил ряд нарушений. «14 апреля он узнал, что его привлекают к дисциплинарной ответственности за совершенные нарушения правил от 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8 апреля за курение в неположенном месте, за ранний отбой и поздним подъем», — говорится в жалобе. Адвокат указывает, что Белоконному не разъяснили правила поведения в учреждении. Руслан находится в тагильской ИК-13 (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU «[В карцере] ему не дают пользоваться своей посудой, поэтому он не потребляет пищу, так как посуда [учреждения] грязная. Ему не дают читать книги, запретили пользоваться библиотекой, не оказывают медпомощь. <…> Мы расцениваем поведение администрации ИК-13 как превышение должностных полномочий, действия, которые умышленно причиняют сильную боль, либо физические или нравственные страдания, чтобы получить от Белоконного признания в совершении преступления, в котором его обвиняют, поскольку он вину отрицает», — следует в документе. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области разбили доводы защиты. «Обвиняемый, о котором идет речь, был ознакомлен с правилами внутреннего распорядка ПФРСИ. В камере, где он находится, соблюдается температурный режим, отопление функционирует», — сообщили в ведомстве. По данным областного ГУФСИН, Белоконного посадили в карцер за «систематические нарушения правил распорядка и содержания в учреждении». Там его обеспечивают всем необходимым. «Принимает он пищу. Ежедневно, как и другие обвиняемые, осматривается медицинскими работниками учреждения, по всем возникающим вопросам получает медицинские консультации и лечение», — заверили в ведомстве. Белоконного арестовали 3 апреля — после того, как его объявили в розыск. Формальной причиной стала неявка Белоконного на процесс, по которому он проходит обвиняемым. Однако прийти туда он и не мог, потому что ранее судья сама удалила его из зала — Руслану запрещено приходить в суд до стадии прений. Новость по теме Суд отменил приговор свердловскому «оперу-герою» по делу о превышении полномочий Прокурор потребовал ареста, ссылаясь на то, что Белоконному якобы отправляли письма о необходимости явки, но он не пришел. Поэтому он, как считает гособвинитель, скрылся от органов следствия и суда. Сам Руслан категорически опровергает это. Его доводы изложены в этом материале. Эпизод, в котором обвиняют Белоконного, произошел в 2020 году. Тогда он отвез на освидетельствование хоккейного тренера Алексея Атанасова, задержанного во время празднования дня рождения. Результаты экспертизы ничего не показали. Белоконного и троих его коллег обвинили в сговоре с целью подмены анализов. В суде выяснилось, что врачи могли легко перепутать людей, потому что толком не сверяли личности. Судебное разбирательство шло три года. В сентябре 2020 года тагильский суд назначил Белоконному два года исправительных работ. Но спустя четыре месяца облсуд отменил приговор и направил дело на второй круг. В прошлый раз Руслана тоже удалили из суда. Позднее это решение было признано незаконным. Сам он считает, что его преследование связано с конфликтом с полицейским руководством, которое он не боялся критиковать за просчеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего оперуполномоченного из Нижнего Тагила Руслана Белоконного, известного по раскрытию сложных преступлений, посадили в карцер в помещении, которое функционирует в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) при ИК-13. Его защита направила жалобу на имя директора ФСИН РФ Аркадия Гостева (копия есть в распоряжении URA.RU). В карцер Белоконного определили 15 апреля — после того, как он якобы совершил ряд нарушений. «14 апреля он узнал, что его привлекают к дисциплинарной ответственности за совершенные нарушения правил от 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8 апреля за курение в неположенном месте, за ранний отбой и поздним подъем», — говорится в жалобе. Адвокат указывает, что Белоконному не разъяснили правила поведения в учреждении. «[В карцере] ему не дают пользоваться своей посудой, поэтому он не потребляет пищу, так как посуда [учреждения] грязная. Ему не дают читать книги, запретили пользоваться библиотекой, не оказывают медпомощь. <…> Мы расцениваем поведение администрации ИК-13 как превышение должностных полномочий, действия, которые умышленно причиняют сильную боль, либо физические или нравственные страдания, чтобы получить от Белоконного признания в совершении преступления, в котором его обвиняют, поскольку он вину отрицает», — следует в документе. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области разбили доводы защиты. «Обвиняемый, о котором идет речь, был ознакомлен с правилами внутреннего распорядка ПФРСИ. В камере, где он находится, соблюдается температурный режим, отопление функционирует», — сообщили в ведомстве. По данным областного ГУФСИН, Белоконного посадили в карцер за «систематические нарушения правил распорядка и содержания в учреждении». Там его обеспечивают всем необходимым. «Принимает он пищу. Ежедневно, как и другие обвиняемые, осматривается медицинскими работниками учреждения, по всем возникающим вопросам получает медицинские консультации и лечение», — заверили в ведомстве. Белоконного арестовали 3 апреля — после того, как его объявили в розыск. Формальной причиной стала неявка Белоконного на процесс, по которому он проходит обвиняемым. Однако прийти туда он и не мог, потому что ранее судья сама удалила его из зала — Руслану запрещено приходить в суд до стадии прений. Прокурор потребовал ареста, ссылаясь на то, что Белоконному якобы отправляли письма о необходимости явки, но он не пришел. Поэтому он, как считает гособвинитель, скрылся от органов следствия и суда. Сам Руслан категорически опровергает это. Его доводы изложены в этом материале. Эпизод, в котором обвиняют Белоконного, произошел в 2020 году. Тогда он отвез на освидетельствование хоккейного тренера Алексея Атанасова, задержанного во время празднования дня рождения. Результаты экспертизы ничего не показали. Белоконного и троих его коллег обвинили в сговоре с целью подмены анализов. В суде выяснилось, что врачи могли легко перепутать людей, потому что толком не сверяли личности. Судебное разбирательство шло три года. В сентябре 2020 года тагильский суд назначил Белоконному два года исправительных работ. Но спустя четыре месяца облсуд отменил приговор и направил дело на второй круг. В прошлый раз Руслана тоже удалили из суда. Позднее это решение было признано незаконным. Сам он считает, что его преследование связано с конфликтом с полицейским руководством, которое он не боялся критиковать за просчеты.