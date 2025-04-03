Арестован опер-герой из Нижнего Тагила

В Свердловском областном суде взят под арест бывший полицейский Белоконный

03 апреля 2025 в 14:43 Размер текста - 17 +

Силовики заявили, что Руслан Белоконный якобы скрывается от суда Фото: страница Руслана Белоконного в VK Свердловский областной суд оставил в силе заочный арест бывшему оперуполномоченному из Нижнего Тагила Руслану Белоконному, который известен раскрытием сложных преступлений. Его взяли под стражу, сообщили URA.RU в инстанции. Решение об аресте Руслана 26 февраля принял Тагилстроевский райсуд. После этого опера объявили в розыск. Формальной причиной стала неявка Белоконного на процесс, по которому он проходит обвиняемым. Однако явиться туда он и не мог, потому что ранее судья сама удалила его из зала — Руслану запрещено приходить в суд до стадии прений. О том, чтобы заключить экс-силовика под стражу, ходатайствовало обвинение. Прокурор потребовал это, ссылаясь на то, что Руслану якобы были отправлены письма о необходимости явки, но он не пришел. Поэтому он, как считает гособвинитель, скрылся от органов следствия и суда. Белоконный при этом заявлял, что не получал корреспонденцию. На его доме есть камеры, по которым видно, что к Руслану никто не приезжал, чтобы вручить письмо. Кроме того, гособвинитель и суд не связывались с ним и его адвокатом, чтобы предупредить о явке. «Я ни от кого не скрываюсь, всегда нахожусь на связи. Каждый день хожу на работу, сына вожу в хоккейную школу», — объяснял Руслан. Он подал жалобу в облсуд, однако в инстанции не согласились с его доводами. «В ходе рассмотрения жалоб в Свердловском областном суде доводы Белоконного о том, что он не был извещен судом о дате, месте и времени явки в судебное заседание, не нашли подтверждения. Руслан Белоконный взят под стражу в зале суда», — заявили в пресс-службе облсуда. Новость по теме Суд отменил приговор свердловскому «оперу-герою» по делу о превышении полномочий Белоконный известен тем, что раскрыл несколько сложных и запутанных преступлений. Одним из таких стало дело об убийстве 16-летнего подростка, которое не могли распутать 17 лет. В свободное время опер в одиночку искал зацепки — и нашел. Но вскоре у него случился конфликт с начальством. Его уволили из МВД, а следом возбудили уголовное дело. Эпизод, в котором его обвиняют, произошел в 2020 году. Тогда он отвез на освидетельствование хоккейного тренера Алексея Атанасова, задержанного во время празднования дня рождения. Результаты экспертизы ничего не показали. Белоконного и троих его коллег обвинили в сговоре с целью подмены анализов. В суде выяснилось, что врачи могли легко перепутать людей, потому что толком не сверяли личности. Судебное разбирательство шло три года. В сентябре 2020 года тагильский суд назначил Белоконному два года исправительных работ. Но спустя четыре месяца облсуд отменил приговор и направил дело на второй круг. К слову, в прошлый раз Руслана тоже удалили из суда. Позднее это решение было признано незаконным. Сам он считает, что его преследование связано с конфликтом с руководством, которое он не боялся критиковать за просчеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд оставил в силе заочный арест бывшему оперуполномоченному из Нижнего Тагила Руслану Белоконному, который известен раскрытием сложных преступлений. Его взяли под стражу, сообщили URA.RU в инстанции. Решение об аресте Руслана 26 февраля принял Тагилстроевский райсуд. После этого опера объявили в розыск. Формальной причиной стала неявка Белоконного на процесс, по которому он проходит обвиняемым. Однако явиться туда он и не мог, потому что ранее судья сама удалила его из зала — Руслану запрещено приходить в суд до стадии прений. О том, чтобы заключить экс-силовика под стражу, ходатайствовало обвинение. Прокурор потребовал это, ссылаясь на то, что Руслану якобы были отправлены письма о необходимости явки, но он не пришел. Поэтому он, как считает гособвинитель, скрылся от органов следствия и суда. Белоконный при этом заявлял, что не получал корреспонденцию. На его доме есть камеры, по которым видно, что к Руслану никто не приезжал, чтобы вручить письмо. Кроме того, гособвинитель и суд не связывались с ним и его адвокатом, чтобы предупредить о явке. Он подал жалобу в облсуд, однако в инстанции не согласились с его доводами. «В ходе рассмотрения жалоб в Свердловском областном суде доводы Белоконного о том, что он не был извещен судом о дате, месте и времени явки в судебное заседание, не нашли подтверждения. Руслан Белоконный взят под стражу в зале суда», — заявили в пресс-службе облсуда. Белоконный известен тем, что раскрыл несколько сложных и запутанных преступлений. Одним из таких стало дело об убийстве 16-летнего подростка, которое не могли распутать 17 лет. В свободное время опер в одиночку искал зацепки — и нашел. Но вскоре у него случился конфликт с начальством. Его уволили из МВД, а следом возбудили уголовное дело. Эпизод, в котором его обвиняют, произошел в 2020 году. Тогда он отвез на освидетельствование хоккейного тренера Алексея Атанасова, задержанного во время празднования дня рождения. Результаты экспертизы ничего не показали. Белоконного и троих его коллег обвинили в сговоре с целью подмены анализов. В суде выяснилось, что врачи могли легко перепутать людей, потому что толком не сверяли личности. Судебное разбирательство шло три года. В сентябре 2020 года тагильский суд назначил Белоконному два года исправительных работ. Но спустя четыре месяца облсуд отменил приговор и направил дело на второй круг. К слову, в прошлый раз Руслана тоже удалили из суда. Позднее это решение было признано незаконным. Сам он считает, что его преследование связано с конфликтом с руководством, которое он не боялся критиковать за просчеты.