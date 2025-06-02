В Иркутской области разыскивают уроженца Донецка после атаки БПЛА. Фото, видео

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Уроженца Донецка ищут после атаки БПЛА на российские аэродромы
Уроженца Донецка ищут после атаки БПЛА на российские аэродромы Фото:
новость из сюжета
БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области 1 июня 2025 года

Правоохранительные органы разыскивают уроженца Донецка Артема Тимофеева после атаки беспилотников на военный аэродром «Белая» в Иркутской области. Об этом сообщила администрация Усть-Кута.

«Правоохранительными органами разыскивается Тимофеев Артем Валерьевич, 08(06).12.1987 года рождения, уроженец города Донецк», — говорится в сообщении администрации на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Его подозревают в причастности к атаке БПЛА военного аэродрома «Белая».

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ совершили теракты с применением FPV-дронов в отношении военных аэродромов сразу в пяти регионах страны. Целями противника стали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. 

В результате нападения на аэродромы, расположенные в Мурманской и Иркутской областях, загорелось несколько воздушных судов. По данным ведомства, для атаки были использованы FPV-дроны, запущенные с территорий, находящихся в непосредственной близости от объектов.

Все очаги возгорания были быстро устранены. Пострадавших среди военных и гражданских сотрудников нет. Подробнее — в сюжете URA.RU.

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Правоохранительные органы разыскивают уроженца Донецка Артема Тимофеева после атаки беспилотников на военный аэродром «Белая» в Иркутской области. Об этом сообщила администрация Усть-Кута. «Правоохранительными органами разыскивается Тимофеев Артем Валерьевич, 08(06).12.1987 года рождения, уроженец города Донецк», — говорится в сообщении администрации на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Его подозревают в причастности к атаке БПЛА военного аэродрома «Белая». Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ совершили теракты с применением FPV-дронов в отношении военных аэродромов сразу в пяти регионах страны. Целями противника стали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.  В результате нападения на аэродромы, расположенные в Мурманской и Иркутской областях, загорелось несколько воздушных судов. По данным ведомства, для атаки были использованы FPV-дроны, запущенные с территорий, находящихся в непосредственной близости от объектов. Все очаги возгорания были быстро устранены. Пострадавших среди военных и гражданских сотрудников нет. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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