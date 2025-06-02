Правоохранительные органы разыскивают уроженца Донецка Артема Тимофеева после атаки беспилотников на военный аэродром «Белая» в Иркутской области. Об этом сообщила администрация Усть-Кута.
«Правоохранительными органами разыскивается Тимофеев Артем Валерьевич, 08(06).12.1987 года рождения, уроженец города Донецк», — говорится в сообщении администрации на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Его подозревают в причастности к атаке БПЛА военного аэродрома «Белая».
Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ совершили теракты с применением FPV-дронов в отношении военных аэродромов сразу в пяти регионах страны. Целями противника стали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
В результате нападения на аэродромы, расположенные в Мурманской и Иркутской областях, загорелось несколько воздушных судов. По данным ведомства, для атаки были использованы FPV-дроны, запущенные с территорий, находящихся в непосредственной близости от объектов.
Все очаги возгорания были быстро устранены. Пострадавших среди военных и гражданских сотрудников нет. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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