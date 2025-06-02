Командир разведчиков в зоне СВО поблагодарил пермяков, помогающих фронту

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Пермяки помогают разведчикам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции
Пермяки помогают разведчикам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пермское сообщество «Вежливые люди» получило благодарность от командования войсковой части № 23511, в котором служат разведчики. Военнослужащие оценили помощь, которую пермяки оказывают участникам спецоперации, рассказали представители некоммерческой организации в соцсети «ВКонтакте».

«Коллективу фонда „Благотвори“ проекта „Вежливые люди“ (г. Пермь) командование и личный состав войсковой части № 23511 выражает огромную благодарность за неоценимую помощь и поддержку личного состава войсковой части, принимающего участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на территории Запорожской области. Командир войсковой части гвардии полковник А.Шелест», — сказано в благодарственном письме, переданном пермякам.

URA.RU рассказывало, что волонтеры сообщества «Вежливые люди» оказывают помощь фронту с начала специальной военной операции. Так, пермяки отправляли на передовую различную технику, средства индивидуальной защиты, БПЛА, медикаменты, продукты, вещи, инструмент и многое другое.

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Пермское сообщество «Вежливые люди» получило благодарность от командования войсковой части № 23511, в котором служат разведчики. Военнослужащие оценили помощь, которую пермяки оказывают участникам спецоперации, рассказали представители некоммерческой организации в соцсети «ВКонтакте». «Коллективу фонда „Благотвори“ проекта „Вежливые люди“ (г. Пермь) командование и личный состав войсковой части № 23511 выражает огромную благодарность за неоценимую помощь и поддержку личного состава войсковой части, принимающего участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на территории Запорожской области. Командир войсковой части гвардии полковник А.Шелест», — сказано в благодарственном письме, переданном пермякам. URA.RU рассказывало, что волонтеры сообщества «Вежливые люди» оказывают помощь фронту с начала специальной военной операции. Так, пермяки отправляли на передовую различную технику, средства индивидуальной защиты, БПЛА, медикаменты, продукты, вещи, инструмент и многое другое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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