Командир разведчиков в зоне СВО поблагодарил пермяков, помогающих фронту

Пермское сообщество «Вежливые люди» получило благодарность от командования войсковой части № 23511, в котором служат разведчики. Военнослужащие оценили помощь, которую пермяки оказывают участникам спецоперации, рассказали представители некоммерческой организации в соцсети «ВКонтакте».
«Коллективу фонда „Благотвори“ проекта „Вежливые люди“ (г. Пермь) командование и личный состав войсковой части № 23511 выражает огромную благодарность за неоценимую помощь и поддержку личного состава войсковой части, принимающего участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на территории Запорожской области. Командир войсковой части гвардии полковник А.Шелест», — сказано в благодарственном письме, переданном пермякам.
URA.RU рассказывало, что волонтеры сообщества «Вежливые люди» оказывают помощь фронту с начала специальной военной операции. Так, пермяки отправляли на передовую различную технику, средства индивидуальной защиты, БПЛА, медикаменты, продукты, вещи, инструмент и многое другое.
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