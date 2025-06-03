Финансист назвал главную причину дешевого доллара

Главная причина укрепления рубля — высокая ключевая ставка в России. Такое объяснение дал в интервью URA.RU член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Как только ЦБ начнет снижать ставку, курс доллара снова пойдет вверх, уверен он.
«Скорее всего сейчас используется кэрри-трейд — стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разных процентных ставок. Допустим, какой-нибудь американский фонд, скорее всего связанный с Трампом, берет кредит в долларах под 4%, через Дубай или исламский банкинг завозит деньги сюда и покупает наши облигации федерального займа с доходностью 17%», — рассказал Разуваев.
Самим россиянам также выгодно покупать облигации и хранить деньги на депозитах под высокие проценты. А для этого им нужно перевести в рубли валютные сбережения, добавил эксперт.
Когда ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки, рубль сразу отреагирует ослаблением, и уже летом доллар снова будет стоить 90-100 рублей, считает собеседник URA.RU.
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