ЦБ убедит россиян не брать кредиты даже после снижения ставок

Финансист Разуваев: ЦБ убедит россиян не брать кредиты и после снижения ставок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центробанк продолжит отучать россиян жить в кредит
Центробанк продолжит отучать россиян жить в кредит Фото:

Центробанк будет снижать ключевую ставку так, чтобы она оставалась существенно выше уровня инфляции. Это нужно регулятору, чтобы россияне перешли на сберегательную модель поведения и откладывали деньги на покупки на депозитах и накопительных счетах, а не занимали, объяснил в интервью URA.RU член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Раньше все было в кредит, потому что ставки в евро и долларах были около нуля. Наши банки занимали деньги там и здесь перепродавали. Сейчас мы отрезаны от Запада, и прежняя модель, даже если часть санкций снимут, будет неэффективной. Поэтому регулятор держит курс на сбережения», — прокомментировал собеседник URA.RU.

По прогнозу Разуваева, ключевая ставка снизится до 16% к концу этого года и до 12-13% — к лету 2026-го. «Целевого уровня инфляции 4% и ставки 6-8% мы в ближайшее время не достигнем. В обозримые годы у нас будет инфляция около 6% и двузначная ставка», — прогнозирует эксперт.

Финансист назвал провокационными появившиеся в СМИ прогнозы о том, что люди после начала снижения ставки начнут массово снимать деньги с депозитов и пойдут делать покупки. По его словам, плавное смягчение денежно-кредитной политики приведет лишь к небольшому перетоку денег со вкладов на фондовый рынок. Напомним, что ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке намечено на 6 июня. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центробанк будет снижать ключевую ставку так, чтобы она оставалась существенно выше уровня инфляции. Это нужно регулятору, чтобы россияне перешли на сберегательную модель поведения и откладывали деньги на покупки на депозитах и накопительных счетах, а не занимали, объяснил в интервью URA.RU член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. «Раньше все было в кредит, потому что ставки в евро и долларах были около нуля. Наши банки занимали деньги там и здесь перепродавали. Сейчас мы отрезаны от Запада, и прежняя модель, даже если часть санкций снимут, будет неэффективной. Поэтому регулятор держит курс на сбережения», — прокомментировал собеседник URA.RU. По прогнозу Разуваева, ключевая ставка снизится до 16% к концу этого года и до 12-13% — к лету 2026-го. «Целевого уровня инфляции 4% и ставки 6-8% мы в ближайшее время не достигнем. В обозримые годы у нас будет инфляция около 6% и двузначная ставка», — прогнозирует эксперт. Финансист назвал провокационными появившиеся в СМИ прогнозы о том, что люди после начала снижения ставки начнут массово снимать деньги с депозитов и пойдут делать покупки. По его словам, плавное смягчение денежно-кредитной политики приведет лишь к небольшому перетоку денег со вкладов на фондовый рынок. Напомним, что ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке намечено на 6 июня. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...