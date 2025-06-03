Финансист объяснил, что заставит ЦБ перейти к снижению ключевой ставки

ЦБ в самое ближайшее время перейдет к снижению ключевой ставки. Такое решение может быть принято уже на заседании 6 июня, сказал в интервью URA.RU член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он полагает, что регулятор снизит ставку с нынешних 21% до 19%.
«Главная причина — то, что уже весь гражданский сектор экономики находится в рецессии. Все, что не связано с обороной. Промышленные компании из-за высокой ключевой ставки урезают издержки, в частности, расходы на кибербезопасность, на IT. Это бьет и по сектору информационных технологий. Такие сокращения расходов сказываются на качестве экономике и ее динамике», — подчеркнул Разуваев.
Эксперт добавил, что, если ставка останется на сегодняшнем уровне, это грозит бизнесу банкротствами, а экономике — серьезной рецессией. Россия в этом случае может получить падение ВВП по итогам года. Если же регулятор начнет смягчать денежно-кредитную политику, ожидания правительства получить в 2025 году рост 1-2% вполне реалистичны, считает он.
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