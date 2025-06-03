Финансист объяснил, что заставит ЦБ перейти к снижению ключевой ставки

Финансист Разуваев: ЦБ начнет снижать ставку из-за начавшейся рецессии
© Служба новостей «URA.RU»
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ЦБ снизит ключевую ставку уже на этой неделе, прогнозирует Александр Разуваев
ЦБ снизит ключевую ставку уже на этой неделе, прогнозирует Александр Разуваев Фото:

ЦБ в самое ближайшее время перейдет к снижению ключевой ставки. Такое решение может быть принято уже на заседании 6 июня, сказал в интервью URA.RU член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он полагает, что регулятор снизит ставку с нынешних 21% до 19%.

«Главная причина — то, что уже весь гражданский сектор экономики находится в рецессии. Все, что не связано с обороной. Промышленные компании из-за высокой ключевой ставки урезают издержки, в частности, расходы на кибербезопасность, на IT. Это бьет и по сектору информационных технологий. Такие сокращения расходов сказываются на качестве экономике и ее динамике», — подчеркнул Разуваев.

Эксперт добавил, что, если ставка останется на сегодняшнем уровне, это грозит бизнесу банкротствами, а экономике — серьезной рецессией. Россия в этом случае может получить падение ВВП по итогам года. Если же регулятор начнет смягчать денежно-кредитную политику, ожидания правительства получить в 2025 году рост 1-2% вполне реалистичны, считает он.

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ЦБ в самое ближайшее время перейдет к снижению ключевой ставки. Такое решение может быть принято уже на заседании 6 июня, сказал в интервью URA.RU член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он полагает, что регулятор снизит ставку с нынешних 21% до 19%. «Главная причина — то, что уже весь гражданский сектор экономики находится в рецессии. Все, что не связано с обороной. Промышленные компании из-за высокой ключевой ставки урезают издержки, в частности, расходы на кибербезопасность, на IT. Это бьет и по сектору информационных технологий. Такие сокращения расходов сказываются на качестве экономике и ее динамике», — подчеркнул Разуваев. Эксперт добавил, что, если ставка останется на сегодняшнем уровне, это грозит бизнесу банкротствами, а экономике — серьезной рецессией. Россия в этом случае может получить падение ВВП по итогам года. Если же регулятор начнет смягчать денежно-кредитную политику, ожидания правительства получить в 2025 году рост 1-2% вполне реалистичны, считает он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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