Россия и Украина договорились о прекращении огня на отдельных участках фронта

Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня для эвакуации тел погибших военнослужащих на отдельных участках линии соприкосновения. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Мы предложили конкретное прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта», — заявил Мединский. О принятом во время переговоров решении он сообщил в ходе пресс-подхода российской делегации.
Мединский также отметил, что украинские военные пообещали в ближайшее время детально проработать вопрос реализации соглашения. По его словам, договоренность была достигнута, чтобы «командиры могли подобрать трупы своих солдат».
В Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась более часа, стороны вели обсуждение на русском языке.
Как сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров, делегаты договорились провести обмен телами погибших военнослужащих. Также стороны намерены обменять всех тяжело больных военнопленных и лиц младше 25 лет. По данным Мединского, тела всех солдат ВСУ, что есть у РФ — идентифицированы.
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