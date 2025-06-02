Лукьянов: Украина хотела выбить Россию из переговоров мощным налетом дронов

Украина накануне переговоров в Стамбуле совершила массированный налет дронов по России, преследуя определенную цель — вынудить Москву отказаться от поездки в Турцию и, соответственно, выставить ту в невыгодном свете. С таким мнением в разговоре с URA.RU выступил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов.
«Цель атаки украинских беспилотников, вероятно, состояла в том, чтобы вышибить Россию из переговоров. И тогда Украина могла бы заявить, что Россия ее обманывает. <...> Но Москва на этом не повелась», — подчеркнул эксперт в беседе с журналистом агентства. При этом Лукьянов обращает внимание, что несмотря на боевые действия со стороны ВСУ, пока что Россия и Украина настроены на переговоры, так как обсуждаются темы, интересные обеим сторонам. «Разговор идет и он продолжается», — акцентировал внимание эксперт.
Политолог также отметил, что Москва, и Киев в настоящий момент хотят сохранить хорошие отношения с США, которые выступают посредниками между сторонами конфликта. И именно поэтому Россия и Украина не хотят, чтобы любую из сторон можно было обвинить в уходе от переговорного процесса. Он также уточнил, что следует разделять военные и дипломатические действия, так как они всегда идут параллельно.
В Стамбуле состоялся второй этап переговоров 2 июня. Россия и Украина договорились провести масштабный обмен военнопленными, а также затронули тему временного прекращения огня, чтобы можно было эвакуировать тела погибших в ходе боевых действий. URA.RU вело онлайн-трансляцию мероприятия.
Накануне переговоров в Стамбуле в Иркутской и Мурманской областях были замечены украинские дроны. Это была первая атака БПЛА по Сибири с начала спецоперации на Украине в целом.
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