Лукьянов: Украина хотела выбить Россию из переговоров мощным налетом дронов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина своими атаками по России при помощи дронов хотела вынудить Россию отказаться от поездки в Стамбул, предположил Федор Лукьянов
Украина своими атаками по России при помощи дронов хотела вынудить Россию отказаться от поездки в Стамбул, предположил Федор Лукьянов Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Украина накануне переговоров в Стамбуле совершила массированный налет дронов по России, преследуя определенную цель — вынудить Москву отказаться от поездки в Турцию и, соответственно, выставить ту в невыгодном свете. С таким мнением в разговоре с URA.RU выступил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов.

«Цель атаки украинских беспилотников, вероятно, состояла в том, чтобы вышибить Россию из переговоров. И тогда Украина могла бы заявить, что Россия ее обманывает. <...> Но Москва на этом не повелась», — подчеркнул эксперт в беседе с журналистом агентства. При этом Лукьянов обращает внимание, что несмотря на боевые действия со стороны ВСУ, пока что Россия и Украина настроены на переговоры, так как обсуждаются темы, интересные обеим сторонам. «Разговор идет и он продолжается», — акцентировал внимание эксперт.

Политолог также отметил, что Москва, и Киев в настоящий момент хотят сохранить хорошие отношения с США, которые выступают посредниками между сторонами конфликта. И именно поэтому Россия и Украина не хотят, чтобы любую из сторон можно было обвинить в уходе от переговорного процесса. Он также уточнил, что следует разделять военные и дипломатические действия, так как они всегда идут параллельно. 

В Стамбуле состоялся второй этап переговоров 2 июня. Россия и Украина договорились провести масштабный обмен военнопленными, а также затронули тему временного прекращения огня, чтобы можно было эвакуировать тела погибших в ходе боевых действий. URA.RU вело онлайн-трансляцию мероприятия. 

Накануне переговоров в Стамбуле в Иркутской и Мурманской областях были замечены украинские дроны. Это была первая атака БПЛА по Сибири с начала спецоперации на Украине в целом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина накануне переговоров в Стамбуле совершила массированный налет дронов по России, преследуя определенную цель — вынудить Москву отказаться от поездки в Турцию и, соответственно, выставить ту в невыгодном свете. С таким мнением в разговоре с URA.RU выступил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов. «Цель атаки украинских беспилотников, вероятно, состояла в том, чтобы вышибить Россию из переговоров. И тогда Украина могла бы заявить, что Россия ее обманывает. <...> Но Москва на этом не повелась», — подчеркнул эксперт в беседе с журналистом агентства. При этом Лукьянов обращает внимание, что несмотря на боевые действия со стороны ВСУ, пока что Россия и Украина настроены на переговоры, так как обсуждаются темы, интересные обеим сторонам. «Разговор идет и он продолжается», — акцентировал внимание эксперт. Политолог также отметил, что Москва, и Киев в настоящий момент хотят сохранить хорошие отношения с США, которые выступают посредниками между сторонами конфликта. И именно поэтому Россия и Украина не хотят, чтобы любую из сторон можно было обвинить в уходе от переговорного процесса. Он также уточнил, что следует разделять военные и дипломатические действия, так как они всегда идут параллельно.  В Стамбуле состоялся второй этап переговоров 2 июня. Россия и Украина договорились провести масштабный обмен военнопленными, а также затронули тему временного прекращения огня, чтобы можно было эвакуировать тела погибших в ходе боевых действий. URA.RU вело онлайн-трансляцию мероприятия.  Накануне переговоров в Стамбуле в Иркутской и Мурманской областях были замечены украинские дроны. Это была первая атака БПЛА по Сибири с начала спецоперации на Украине в целом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...