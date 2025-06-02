Зеленский отверг предложение России о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять предложение России о краткосрочном прекращении огня на отдельных участках фронта для эвакуации тел погибших военных. Он заявил, что не видит необходимости в официальной договоренности о перемирии ради вывоза погибших.
«Украина не согласна на предложение России устроить прекращение огня на 2-3 дня на нескольких участках фронта, чтобы забрать оттуда тела погибших военных», — заявил глава государства. Его слова приводит издание «Страна».
В Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась более часа. Беседовали стороны конфликта на русском языке.
Россия и Украина передали друг другу меморандумы по завершению конфликта. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, стороны договорились о локальном прекращении огня для эвакуации тел погибших военнослужащих на отдельных участках линии соприкосновения.
Кроме того, как отметил украинский министр обороны Рустем Умеров, стороны решили провести обмен телами погибших военнослужащих. По данным Мединского, тела всех солдат ВСУ, что есть у РФ — идентифицированы.
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