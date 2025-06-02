В Тюмени закрыли склад популярного сервиса доставки

Сервиса экспресс-доставки «Самокат» на улице Харьковской в Тюмени временно прекратил работу из-за нарушений санитарных норм. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Склад сервиса доставки продуктов и готовой еды „Самокат“ на улице Харьковской в Тюмени закрыли на 30 дней. В ходе проверки выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании», — сообщили РБК Тюмень в ведомстве.
Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку на складе «Самоката» из-за жалоб на качество продуктов. В управлении также отметили, что проведение дополнительных внеплановых проверок в отношении других дарксторов «Самоката» не планируется. Представитель сервиса доставки сообщил РБК Тюмень, что в настоящее время все замечания оперативно устраняются.
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