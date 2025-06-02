Тюменский аквапарк сменил вывеску. Теперь на фасаде здания рядом с названием комплекса появилась надпись «Аквапарк». Об этом узнали журналисты URA.RU.
«Вывеску новую монтировали почти две недели и все думали, что аквапарк сменит название. Однако оно осталось прежним, но теперь стало понятно, что весь комплекс разделили на две самостоятельные части», — сообщил корреспондент URA.RU.
В январе 2025 года произошло разделение подразделений комплекса. Одна часть носит название майер курорт «Марциаль», вторая — аквапарк «ЛетоЛето». Обе зоны теперь имеют отдельные вывески. Зимой из услуг исключили тариф «аквапарк + спа», сейчас билеты необходимо приобретать отдельно или с доплатой.
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