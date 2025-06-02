02 июня 2025

Тюменский аквапарк сменил вывеску. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывеску начали монтировать еще в 20-х числах мая
Вывеску начали монтировать еще в 20-х числах мая Фото:

Тюменский аквапарк сменил вывеску. Теперь на фасаде здания рядом с названием комплекса появилась надпись «Аквапарк». Об этом узнали журналисты URA.RU.

«Вывеску новую монтировали почти две недели и все думали, что аквапарк сменит название. Однако оно осталось прежним, но теперь стало понятно, что весь комплекс разделили на две самостоятельные части», — сообщил корреспондент URA.RU.

В январе 2025 года произошло разделение подразделений комплекса. Одна часть носит название майер курорт «Марциаль», вторая — аквапарк «ЛетоЛето». Обе зоны теперь имеют отдельные вывески. Зимой из услуг исключили тариф «аквапарк + спа», сейчас билеты необходимо приобретать отдельно или с доплатой.

Новая вывеска появилась 3 мая
Новая вывеска появилась 3 мая
Фото:

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Тюменский аквапарк сменил вывеску. Теперь на фасаде здания рядом с названием комплекса появилась надпись «Аквапарк». Об этом узнали журналисты URA.RU. «Вывеску новую монтировали почти две недели и все думали, что аквапарк сменит название. Однако оно осталось прежним, но теперь стало понятно, что весь комплекс разделили на две самостоятельные части», — сообщил корреспондент URA.RU. В январе 2025 года произошло разделение подразделений комплекса. Одна часть носит название майер курорт «Марциаль», вторая — аквапарк «ЛетоЛето». Обе зоны теперь имеют отдельные вывески. Зимой из услуг исключили тариф «аквапарк + спа», сейчас билеты необходимо приобретать отдельно или с доплатой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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