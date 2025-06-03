Лидер ЛДПР на Урале ответил на извинения скандального депутата Таги-Заде из ХМАО

В ХМАО примут решение о лишении полномочий депутата окружной думы Таги-заде
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Владимир Сысоев уверен, что высказывание Таги-Заде требует прокурорской оценки
Владимир Сысоев уверен, что высказывание Таги-Заде требует прокурорской оценки Фото:

Ожидаемое решение думы ХМАО о лишении полномочий депутата от КПРФ Халида Таги-Заде, который публично призывал признать территорию Югры историческими землями узбеков, станет закономерной ответной реакцией на его скандальное заявление. Так депутат Госдумы, уполномоченный представитель председателя ЛДПР в УрФО Владимир Сысоев отреагировал на попытку Таги-Заде принести извинения и сгладить конфликт.

«Когда речь идет о подрыве целостности нашей страны и разжигании межнациональной розни, к авторам таких эскапад у нас в ЛДПР нулевая толерантность!» — заявил депутат в ответ на попытку Таги-Заде принести извинения. Ранее Сысоев направил депутатский запрос Генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку высказыванию югорского коммуниста.

В частности, Сысоев попросил установить, содержится ли в словах Таги-Заде призыв к нарушению территориальной целостности России и возбуждение ненависти по национальному признаку. Сейчас опальный депутат-коммунист пытается убедить общественность, что его неправильно поняли. Однако этот маневр вряд ли кого-то введет в заблуждение, как и обещание руководителя фракции КПРФ в югорском парламенте Алексея Савинцева исключить оскандалившегося коллегу из партии, считает федеральный политолог Александр Семенов.

«Следует иметь в виду, что Халид Таги-заде избрался и был включен во фракцию КПРФ при содействии Савинцева. Да и самого Алексея Владимировича, если уж на то пошло, однопартийцы требовали лишить депутатских полномочий и удалить из Думы Югры еще в 2021 году. Похоже, громкие скандалы остаются главной фишкой югорских коммунистов», — акцентировал внимание эксперт.

Как сообщалось ранее, запрос Генпрокурору Сысоев направил сразу после того, как Таги-Заде высказался об исторической принадлежности сибирской земли. Депутат госдумы высказал мнение, что миграционная политика государства позволила создать в органах власти мигрантское лобби

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Ожидаемое решение думы ХМАО о лишении полномочий депутата от КПРФ Халида Таги-Заде, который публично призывал признать территорию Югры историческими землями узбеков, станет закономерной ответной реакцией на его скандальное заявление. Так депутат Госдумы, уполномоченный представитель председателя ЛДПР в УрФО Владимир Сысоев отреагировал на попытку Таги-Заде принести извинения и сгладить конфликт. «Когда речь идет о подрыве целостности нашей страны и разжигании межнациональной розни, к авторам таких эскапад у нас в ЛДПР нулевая толерантность!» — заявил депутат в ответ на попытку Таги-Заде принести извинения. Ранее Сысоев направил депутатский запрос Генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку высказыванию югорского коммуниста. В частности, Сысоев попросил установить, содержится ли в словах Таги-Заде призыв к нарушению территориальной целостности России и возбуждение ненависти по национальному признаку. Сейчас опальный депутат-коммунист пытается убедить общественность, что его неправильно поняли. Однако этот маневр вряд ли кого-то введет в заблуждение, как и обещание руководителя фракции КПРФ в югорском парламенте Алексея Савинцева исключить оскандалившегося коллегу из партии, считает федеральный политолог Александр Семенов. «Следует иметь в виду, что Халид Таги-заде избрался и был включен во фракцию КПРФ при содействии Савинцева. Да и самого Алексея Владимировича, если уж на то пошло, однопартийцы требовали лишить депутатских полномочий и удалить из Думы Югры еще в 2021 году. Похоже, громкие скандалы остаются главной фишкой югорских коммунистов», — акцентировал внимание эксперт. Как сообщалось ранее, запрос Генпрокурору Сысоев направил сразу после того, как Таги-Заде высказался об исторической принадлежности сибирской земли. Депутат госдумы высказал мнение, что миграционная политика государства позволила создать в органах власти мигрантское лобби. 
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