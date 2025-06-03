Депутат Разворотнева: семейная ипотека не решит жилищный вопрос

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В стране давно назрел вопрос о создании фонда арендного соцжилья
В стране давно назрел вопрос о создании фонда арендного соцжилья Фото:

Субсидирование ипотечной ставки не должен быть единственной способом поддержки семей в решении жилищного вопроса. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась зампредседателя комитета Госдумы по строительству и вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Расширение программы на семьи с детьми в возрасте до 14 лет назревший и социально-справедливый шаг, однако, только семейной ипотеки недостаточно для решения жилищных проблем россиян», — говорит депутат.

Она напомнила о поручении президента РФ Владимира Путина, в котором говорилось о необходимости развития арендного жилья. «Просто сколько этих поручений уже давалось, а воз и ныне там. Пока выгодно продавать квартиры и есть покупатели, их будут продавать, это гораздо прибыльнее», — отмечает Разворотнева.

Единственным способом сдвинуть с мертвой точки вопрос по внедрению альтернатив семейной ипотеке, Светлана Разворотнева называет резкое падение спроса на первичном рынке жилья. Только тогда бизнес начнет переориентироваться в сторону каких-то долгосрочных проектов, вроде создания арендного жилья, а государство — в сторону поддержки этих проектов.

«К сожалению, пока кроме интересов семьи у нас во главе угла стоит еще и поддержка строительного бизнеса, — констатирует депутат. — Постепенно эта ситуация меняется, но не так быстро, как нам хотелось бы». Подробнее о том, почему государство тратит огромные деньги на семейную ипотеку, но не вкладываются в развитие арендного соцжилья, читайте в материале URA.RU.

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Субсидирование ипотечной ставки не должен быть единственной способом поддержки семей в решении жилищного вопроса. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась зампредседателя комитета Госдумы по строительству и вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева. «Расширение программы на семьи с детьми в возрасте до 14 лет назревший и социально-справедливый шаг, однако, только семейной ипотеки недостаточно для решения жилищных проблем россиян», — говорит депутат. Она напомнила о поручении президента РФ Владимира Путина, в котором говорилось о необходимости развития арендного жилья. «Просто сколько этих поручений уже давалось, а воз и ныне там. Пока выгодно продавать квартиры и есть покупатели, их будут продавать, это гораздо прибыльнее», — отмечает Разворотнева. Единственным способом сдвинуть с мертвой точки вопрос по внедрению альтернатив семейной ипотеке, Светлана Разворотнева называет резкое падение спроса на первичном рынке жилья. Только тогда бизнес начнет переориентироваться в сторону каких-то долгосрочных проектов, вроде создания арендного жилья, а государство — в сторону поддержки этих проектов. «К сожалению, пока кроме интересов семьи у нас во главе угла стоит еще и поддержка строительного бизнеса, — констатирует депутат. — Постепенно эта ситуация меняется, но не так быстро, как нам хотелось бы». Подробнее о том, почему государство тратит огромные деньги на семейную ипотеку, но не вкладываются в развитие арендного соцжилья, читайте в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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