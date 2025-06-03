В РЖД опровергли новости об изменении инструкций

РЖД не вносили новые правила для пассажиров после трагедии в Брянской области
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Достоверная информация по вопросам безопасности пассажиров публикуется на официальных ресурсах компании
Достоверная информация по вопросам безопасности пассажиров публикуется на официальных ресурсах компании Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) официально опровергла сообщения о якобы внесенных изменениях в инструкции для поездных бригад после недавнего происшествия в Брянской области. Об этом сообщили в компании.

«Федеральная пассажирская компания не вносила изменений в действующие инструкции для поездных бригад», — пишет пресс-служба ФПК в официальном telegram-канале. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что сотрудникам РЖД провели дополнительный инструктаж, в ходе которого пассажирам теперь якобы рекомендуют ложиться головой к двери, а не к окну.

Компания обратилась к журналистам с просьбой тщательно перепроверять подобные сообщения и обращаться за официальными комментариями непосредственно к перевозчику. В ФПК отметили, что достоверная и актуальная информация по вопросам безопасности пассажиров публикуется только на официальных ресурсах компании.

Напомним, инцидент произошел в Брянской области, когда на пассажирский поезд №86 Климов — Москва обрушился автомобильный мост. В результате происшествия погибли семь человек, еще более 70 получили ранения различной тяжести. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что мост был взорван в момент прохождения поезда.

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Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) официально опровергла сообщения о якобы внесенных изменениях в инструкции для поездных бригад после недавнего происшествия в Брянской области. Об этом сообщили в компании. «Федеральная пассажирская компания не вносила изменений в действующие инструкции для поездных бригад», — пишет пресс-служба ФПК в официальном telegram-канале. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что сотрудникам РЖД провели дополнительный инструктаж, в ходе которого пассажирам теперь якобы рекомендуют ложиться головой к двери, а не к окну. Компания обратилась к журналистам с просьбой тщательно перепроверять подобные сообщения и обращаться за официальными комментариями непосредственно к перевозчику. В ФПК отметили, что достоверная и актуальная информация по вопросам безопасности пассажиров публикуется только на официальных ресурсах компании. Напомним, инцидент произошел в Брянской области, когда на пассажирский поезд №86 Климов — Москва обрушился автомобильный мост. В результате происшествия погибли семь человек, еще более 70 получили ранения различной тяжести. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что мост был взорван в момент прохождения поезда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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