В партии Мерца потребовали избавиться от Русского дома в Берлине

Депутат Кизеветтер предложил выслать из Германии российских дипломатов
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В числе предложенных мер Кизеветтер также назвал запрет на выдачу виз
В числе предложенных мер Кизеветтер также назвал запрет на выдачу виз Фото:

Депутат Бундестага от правящей партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер выступил с требованием выслать из Германии оставшихся российских дипломатов и закрыть Русский дом в Берлине. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

«Мы должны высылать агентов и дипломатов, которые все еще существуют. Кроме того, было бы необходимо закрыть Русский дом в Берлине и другие объекты», — заявил Кизеветтер, пишет Handelsblatt.

Кизеветтер, занимающий пост заместителя председателя парламентского комитета по делам спецслужб, обосновал свои предложения участившимися случаями кибератак и гибридных угроз, которые, по его мнению, исходят со стороны России. Он подчеркнул необходимость принятия более жестких мер против так называемых «низкоуровневых агентов».

В числе предложенных мер Кизеветтер также назвал запрет на выдачу виз российским туристам, блокировку отдельных источников информации и страниц в социальных сетях, через которые, по его мнению, распространяется дезинформация. Депутат подчеркнул, что такие шаги необходимы для усиления национальной безопасности Германии.

Отношения между Россией и Германией в последние годы остаются напряженными. В 2023 году Германия уже выслала несколько десятков российских дипломатов, на что Россия ответила зеркальными мерами. В результате этого обмена были закрыты генеральные консульства обеих стран в ряде городов, включая Екатеринбург, Калининград, Новосибирск с российской стороны и Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне с немецкой.

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Депутат Бундестага от правящей партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер выступил с требованием выслать из Германии оставшихся российских дипломатов и закрыть Русский дом в Берлине. Об этом сообщает издание Handelsblatt. «Мы должны высылать агентов и дипломатов, которые все еще существуют. Кроме того, было бы необходимо закрыть Русский дом в Берлине и другие объекты», — заявил Кизеветтер, пишет Handelsblatt. Кизеветтер, занимающий пост заместителя председателя парламентского комитета по делам спецслужб, обосновал свои предложения участившимися случаями кибератак и гибридных угроз, которые, по его мнению, исходят со стороны России. Он подчеркнул необходимость принятия более жестких мер против так называемых «низкоуровневых агентов». В числе предложенных мер Кизеветтер также назвал запрет на выдачу виз российским туристам, блокировку отдельных источников информации и страниц в социальных сетях, через которые, по его мнению, распространяется дезинформация. Депутат подчеркнул, что такие шаги необходимы для усиления национальной безопасности Германии. Отношения между Россией и Германией в последние годы остаются напряженными. В 2023 году Германия уже выслала несколько десятков российских дипломатов, на что Россия ответила зеркальными мерами. В результате этого обмена были закрыты генеральные консульства обеих стран в ряде городов, включая Екатеринбург, Калининград, Новосибирск с российской стороны и Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне с немецкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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