Уроков не было два месяца: в тюменской школе нарушают право детей на образование

Родители учеников школы в селе Луговое (Тюменский район) жалуются, что их детям в прошедшем учебном году не преподавали ряд предметов, из-за чего семьям пришлось тратиться на репетиторов. Об этом тюменцы рассказали в разговоре с URA.RU.
«В седьмой параллели биологии не было три недели. Физики — почти два месяца. Не проводили уроки по русскому и литературе. При этом учителя берут себе бешеное число часов нагрузки, из-за чего не успевают вести занятия, и просто отменяют их, если один урок накладывается на другой. Директора же они, по слухам, шантажируют тем, что в случае чего уйдут работать в городские школы, и в Луговом вообще никого не останется», — рассказали родители детей в разговоре с журналистом URA.RU.
Еще одной причиной непроведения уроков становятся больничные преподавателей или их увольнение. При этом замены педагогам нет. А когда занятия возобновляют, то пропущенную программу не рассказывают, просто идут дальше по учебному плану.
«Нам приходится тратиться на репетиторов, дети просто ничего не знают. Директор обещала решить вопрос, но ничего не изменилось. В управлении образования района просто отписываются на наши жалобы, что школа отчиталась по этим вопросам. Что это вообще значит и почему наши дети должны страдать из-за некомпетентности педагогического и руководящего состава?» — задаются вопросом родители.
Хуже всего тем ребятам, которые в следующем году будут писать ОГЭ и ЕГЭ, учащимся восьмых и десятых классов. Знаний у них нет, и готовиться к экзаменам предстоит за счет родителей. При этом, по словам последних, жалобы в инстанции результата не дают.
Школа села Луговое не раз попадала в скандалы. URA.RU писало, что школьный автобус перевозил детей с нарушениями, ученики приносили на занятия ножи, а в туалетах избивают учениц. В конце 2024 года была уволена директор Луговской школы Татьяна Нелаева (на которую неоднократно жаловались родители), а также педагог, которая попала на видео во время угроз одному из учеников.
Сейчас в школе работает новый директор — Татьяна Придорогина. На звонки журналиста в учебном заведении не ответили. Агентство направило запрос в управление образования мэрии Тюменского района. Ответ ожидается.
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