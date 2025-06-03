В Екатеринбурге похоронили пассажирку, умершую в самолете по пути в Сочи

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Отпевание жительницы Первоуральска в церкви Космы и Дамиана. Екатеринбург, прощание, цветы, гроб, утрата
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Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи

Анну С. — пассажирку, умершую на борту рейса Екатеринбург — Сочи — похоронили на кладбище под Екатеринбургом. Об этом URA.RU рассказал ее муж Вячеслав.

«Сегодня [3 июня] похоронили Аню. Нам многие люди помогали, со всех сторон, и в России, и в Казахстане, у меня благодарность к ним. Дети держатся, им поможет психиатр, бесплатно, тоже знакомые помогли. Мир не без добрых людей», — сказал мужчина.

Анна умерла 27 мая на борту самолета. Когда лайнер был над Казахстаном, ей стало плохо. Несмотря на попытки экипажа реанимировать пассажирку, к моменту экстренной посадки в Актобе она была мертва.

Женщина летела в Сочи в отпуск с мужем и детьми, трагедия разыгралась на их глазах. Эксперты установили, что причиной смерти Анны стала тромбоэмболия легочной артерии.

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Анну С. — пассажирку, умершую на борту рейса Екатеринбург — Сочи — похоронили на кладбище под Екатеринбургом. Об этом URA.RU рассказал ее муж Вячеслав. «Сегодня [3 июня] похоронили Аню. Нам многие люди помогали, со всех сторон, и в России, и в Казахстане, у меня благодарность к ним. Дети держатся, им поможет психиатр, бесплатно, тоже знакомые помогли. Мир не без добрых людей», — сказал мужчина. Анна умерла 27 мая на борту самолета. Когда лайнер был над Казахстаном, ей стало плохо. Несмотря на попытки экипажа реанимировать пассажирку, к моменту экстренной посадки в Актобе она была мертва. Женщина летела в Сочи в отпуск с мужем и детьми, трагедия разыгралась на их глазах. Эксперты установили, что причиной смерти Анны стала тромбоэмболия легочной артерии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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