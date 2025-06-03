Общество В Екатеринбурге похоронили пассажирку, умершую в самолете по пути в Сочи 03 июня 2025 в 16:36 Размер текста - 17 + У Анны осталось трое детей с ними будет работать психолог (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи Анну С. — пассажирку, умершую на борту рейса Екатеринбург — Сочи — похоронили на кладбище под Екатеринбургом. Об этом URA.RU рассказал ее муж Вячеслав. «Сегодня [3 июня] похоронили Аню. Нам многие люди помогали, со всех сторон, и в России, и в Казахстане, у меня благодарность к ним. Дети держатся, им поможет психиатр, бесплатно, тоже знакомые помогли. Мир не без добрых людей», — сказал мужчина. Анна умерла 27 мая на борту самолета. Когда лайнер был над Казахстаном, ей стало плохо. Несмотря на попытки экипажа реанимировать пассажирку, к моменту экстренной посадки в Актобе она была мертва. Женщина летела в Сочи в отпуск с мужем и детьми, трагедия разыгралась на их глазах. Эксперты установили, что причиной смерти Анны стала тромбоэмболия легочной артерии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Анну С. — пассажирку, умершую на борту рейса Екатеринбург — Сочи — похоронили на кладбище под Екатеринбургом. Об этом URA.RU рассказал ее муж Вячеслав. «Сегодня [3 июня] похоронили Аню. Нам многие люди помогали, со всех сторон, и в России, и в Казахстане, у меня благодарность к ним. Дети держатся, им поможет психиатр, бесплатно, тоже знакомые помогли. Мир не без добрых людей», — сказал мужчина. Анна умерла 27 мая на борту самолета. Когда лайнер был над Казахстаном, ей стало плохо. Несмотря на попытки экипажа реанимировать пассажирку, к моменту экстренной посадки в Актобе она была мертва. Женщина летела в Сочи в отпуск с мужем и детьми, трагедия разыгралась на их глазах. Эксперты установили, что причиной смерти Анны стала тромбоэмболия легочной артерии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям